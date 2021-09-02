Местами ожидаются дожди с грозами
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 сентября по республике облачно, местами дожди, грозы, ливни. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура +9,+14, местами +2,+7, днём +19,+24, местами +13,+18
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +19,+21.
В Бурятии сегодня пасмурно
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