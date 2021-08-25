Награды получили 18 сотрудников
Торжественное собрание, приуроченное к Дню государственного флага России, состоялось в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии.
За безупречную службу и верность Отечеству 18 сотрудников отмечены медалями «За службу» трёх степеней. Среди них: начальники отделов аппарата управления и районных отделений судебных приставов, а также судебные приставы-исполнители, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов и специалисты управления.
В торжественной обстановке награды сотрудникам вручил руководитель УФССП — главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
Судебные приставы Бурятии получили ведомственные награды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В финале «Комсомолл 1» выиграл у команды Ярославской области
В республике реализуют проект «Хэл!»
Прогнозируется подъём воды в Ангаре в пределах 10 сантиметров
Первым в борьбу за медали вступит Михаил Асташов
Работы окончены к открытию нового сезона
Состоятся сборы водолазов двух регионов
Птица весь день «контролировала стройку»
Жители республики могут успеть насладиться уходящим летом
Настрой у команды Бурятии «победный»
Система паломнических билетов удивила некоторых пользователей Сети
Владелец детского борцовского клуба вложил в него около 16 миллионов рублей
Работы с пейзажами представят на выставке
Это касается только школ с числом учеников менее 300 человек
За победу боролись 12 команд
Количество волонтёрских мест, которое смогут обеспечить питанием и транспортировкой, ограничено