Судебные приставы Бурятии получили ведомственные награды

Награды получили 18 сотрудников



Торжественное собрание, приуроченное к Дню государственного флага России, состоялось в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии.



За безупречную службу и верность Отечеству 18 сотрудников отмечены медалями «За службу» трёх степеней. Среди них: начальники отделов аппарата управления и районных отделений судебных приставов, а также судебные приставы-исполнители, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов и специалисты управления.



В торжественной обстановке награды сотрудникам вручил руководитель УФССП — главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.





