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Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру

Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру
Общество,  Фото:pixabay.com
До 200 млн рублей потратят на проектную документацию по реконструкции или создании новых соцобъектов

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выделит дополнительные средства на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в рамках реализуемой в регионе программы развития центров экономического роста («Единая дальневосточная субсидия»). Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В частности, до 200 млн рублей будет предусмотрено на подготовку проектной документации на реконструкцию или создание новых социальных объектов на Дальнем Востоке. В приоритетном порядке будут рассматриваться объекты в аварийном состоянии, такие как в селе Воздвиженка в Приморском крае. На аварийное состояние школы, расположенной в этом населённом пункте, обратили внимание президента России местные жители в ходе прямой линии.

- Сегодня на Дальнем Востоке в рамках программы «Единая субсидия» ведётся строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры, 48 спортивных объектов. Проводится капитальный ремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, - сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
ДФО строительство реконструкция социальная инфраструктура
 
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