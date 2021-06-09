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По северу Бурятии проедет медицинский поезд

По северу Бурятии проедет медицинский поезд
Общество,  Фото:pixabay.com
«Академик Федор Углов» в июне совершит поездку на БАМ

Передвижной консультативно-диагностический центр (ПДКЦ) «Академик Федор Углов» с 10 по 19 июня совершит рабочую поездку по северу Бурятии и Забайкалья. В графике работы ПДКЦ запланированы остановки на следующих станциях:
10 июня — ст. Новая Чара,
11 июня — ст. Куанда,
12 июня — ст. Таксимо,
13 июня — ст. Северомуйск,
14 июня — ст. Кюхельбекерская,
15 июня — ст. Новый Уоян,
16 июня — ст. Ангоя,
17 июня — ст. Кичера,
18 июня — ст. Нижнеангарск,
19 июня — ст. Северобайкальск

Оказание медицинской помощи специалистами ПДКЦ на станциях осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени.

Направление в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.


Бурятия железная дорога здравоохранение Забайкальский край БАМ ВСЖД
 
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