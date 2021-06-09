По северу Бурятии проедет медицинский поезд

«Академик Федор Углов» в июне совершит поездку на БАМ



Передвижной консультативно-диагностический центр (ПДКЦ) «Академик Федор Углов» с 10 по 19 июня совершит рабочую поездку по северу Бурятии и Забайкалья. В графике работы ПДКЦ запланированы остановки на следующих станциях:

10 июня — ст. Новая Чара,

11 июня — ст. Куанда,

12 июня — ст. Таксимо,

13 июня — ст. Северомуйск,

14 июня — ст. Кюхельбекерская,

15 июня — ст. Новый Уоян,

16 июня — ст. Ангоя,

17 июня — ст. Кичера,

18 июня — ст. Нижнеангарск,

19 июня — ст. Северобайкальск



Оказание медицинской помощи специалистами ПДКЦ на станциях осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени.



Направление в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.





