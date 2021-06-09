«Академик Федор Углов» в июне совершит поездку на БАМ
Передвижной консультативно-диагностический центр (ПДКЦ) «Академик Федор Углов» с 10 по 19 июня совершит рабочую поездку по северу Бурятии и Забайкалья. В графике работы ПДКЦ запланированы остановки на следующих станциях:
10 июня — ст. Новая Чара,
11 июня — ст. Куанда,
12 июня — ст. Таксимо,
13 июня — ст. Северомуйск,
14 июня — ст. Кюхельбекерская,
15 июня — ст. Новый Уоян,
16 июня — ст. Ангоя,
17 июня — ст. Кичера,
18 июня — ст. Нижнеангарск,
19 июня — ст. Северобайкальск
Оказание медицинской помощи специалистами ПДКЦ на станциях осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени.
Направление в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
По северу Бурятии проедет медицинский поезд
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Им предстоит преодолеть свыше 6 тысяч километров
Победителей конкурса наградят призами
«Переселенец» поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи
Картина «Солнцем поцелованные» была отмечена за гуманистическое отображение проблем современного мира
Темой композиций станут «Медведи в городе!»
В медучреждении проведут плановый косметический ремонт и дезинфекцию
Добровольцы обрабатывают антикоррозийной краской элементы барельефа
В региональном этапе футбольного фестиваля приняли участие дети от 9 до 12 лет
Спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую награды
Театр покажет три постановки, а также проведёт художественные встречи
Случай произошёл в Тункинском районе
Гран-при выиграла Дашима Цынгуева
Ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Переёмная
Завтра в Улан-Удэ луна закроет солнце более чем наполовину
Из-за этого в выходные будет закрыто трамвайное движение по двум улицам