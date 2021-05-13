В Чите стартовала спартакиада допризывников

Церемония открытия пройдёт 14 мая на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев



Региональный этап спартакиады молодёжи допризывного возраста Забайкальского края стартовал 13 мая. Торжественное открытие состоится 14 мая на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Соревнования будут проходить до 16 мая в сборном пункте военного комиссариата Забайкальского края и на стадионе «Юность».



Программа спартакиады включает следующие виды соревнований: восьмиборье (силовая гимнастика, плавание 50 метров, прыжки в длину с разбега, стрельба из электронного или пневматического оружия, бег на 3000 метров и др.), а также военно-строевую подготовку, разборку-сборку автомата и преодоление военно-прикладной полосы препятствий.



Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призёров состоится 16 мая в 14:30 в сборном пункте военного комиссариата Забайкальского края в посёлке Антипиха, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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