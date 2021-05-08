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В Улан-Удэ выписали из больницы малышку с одним лёгким

В Улан-Удэ выписали из больницы малышку с одним лёгким
Общество,  Фото:ДРКБ
Девочка с редкой аномалией смогла уехать домой только в возрасте двух месяцев

7 мая из детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ выписали домой маленькую пациентку, родившуюся с одним лёгким. На днях малышке исполнилось два месяца.

Как сообщал «Байкал-Dailу», малышка, у которой нет правого лёгкого, - это ребёнок из двойни. Она появилась на свет в начале марта недоношенной (на 33 неделе беременности), а ещё с такой редкой врождённой патологией.

- Сразу после рождения ребёнок сразу взят на ИВЛ. Консилиум оценил состояние ребёнка, решено продолжить лечение до стабилизации состояния. В отличие от недавнего тоже очень редкого случая недоразвития трахеобронхиального дерева (закон парных случаев!), здесь проходимость трахеи была сохранена. Поэтому срочного хирургического вмешательства не потребовалось. После 26 суток ИВЛ и интенсивного лечения ребёнок стал дышать самостоятельно, - рассказывают специалисты детской республиканской клинической больницы.



В возрасте 34 суток девочка с весом 2008 гр была переведена в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей детской больницы. Здесь малышка была детально обследована. За ней тщательно наблюдали многочисленные специалисты, в том числе невролог, кардиолог, функционалисты, реабилитологи, лучевики. Весь персонал отделения от души переживал за жизнь и здоровье девочки, говорят медики.

Когда малышку выписали, её вес уже был 3 кг. Мама девочки поделилась, что очень рада тому, что позади большие тревоги и волнения. Но заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Эржена Раднаева, осматривая маленькую пациентку перед дальней дорогой домой, предупредила маму быть начеку и при любых изменениях сразу обращаться к педиатру и ехать в детскую больницу.

Заместитель главного врача детской республиканской клинической больницы, главный внештатный детский пульмонолог минздрава Бурятии Наталья Очирова пожелала быть постоянно под наблюдением, на связи с неонатологами.

Вчера вечером пришла радостная весть, что многочасовую дорогу в район малышка перенесла нормально.

- Будем дальше наблюдать за развитием девочки, её состоянием. Надеюсь, всё сложится хорошо. Сделаем со своей стороны всё, что от нас зависит, - говорит врач Эржена Раднаева.

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