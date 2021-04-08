В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким

Общество, Фото: республиканский перинатальный центр

Ситуация усугубилась тем, что малыш родился недоношенным



В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким. Он появился на свет в начале марта в республиканском перинатальном центре. Малыш, у которого нет правого лёгкого, - это ребёнок из двойни.



Отсутствие одного лёгкого – один из самых тяжёлых и редких пороков бронхолегочной системы, поясняют в республиканском перинатальном центре. Редкую врождённую патологию у малыша выявили ещё во время беременности.



- Ситуация усугубилась тем, что роды наступили преждевременно. Состояние глубокой недоношенности осложняло течение болезни, - сообщили в республиканском перинатальном центре. – После рождения ребёнок в течение 24 суток находился на искусственной вентиляции лёгких в отделении реанимации. Первые 10 суток жизни была применена высокочастотная осцилляторная вентиляция лёгких.



Улан-удэнские неоднократно консультировались с ведущими специалистами федерального центра-НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова (Москва). Благодаря усилиям всего персонала малыша удалось вывести из критического состояния.



Сейчас он дышит самостоятельно, хорошо усваивает питание, прибавляет в весе и имеет хорошие неврологические показатели.



Ребёнок переведён в детскую республиканскую больницу, где проводится восстановительное лечение. Самое главное – он получил шанс на жизнь.

