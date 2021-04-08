 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким

В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким
Общество,  Фото:республиканский перинатальный центр
Ситуация усугубилась тем, что малыш родился недоношенным

В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким. Он появился на свет в начале марта в республиканском перинатальном центре. Малыш, у которого нет правого лёгкого, - это ребёнок из двойни.

Отсутствие одного лёгкого – один из самых тяжёлых и редких пороков бронхолегочной системы, поясняют в республиканском перинатальном центре. Редкую врождённую патологию у малыша выявили ещё во время беременности.

- Ситуация усугубилась тем, что роды наступили преждевременно. Состояние глубокой недоношенности осложняло течение болезни, - сообщили в республиканском перинатальном центре. – После рождения ребёнок в течение 24 суток находился на искусственной вентиляции лёгких в отделении реанимации. Первые 10 суток жизни была применена высокочастотная осцилляторная вентиляция лёгких.

Улан-удэнские неоднократно консультировались с ведущими специалистами федерального центра-НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова (Москва). Благодаря усилиям всего персонала малыша удалось вывести из критического состояния.

Сейчас он дышит самостоятельно, хорошо усваивает питание, прибавляет в весе и имеет хорошие неврологические показатели.

Ребёнок переведён в детскую республиканскую больницу, где проводится восстановительное лечение. Самое главное – он получил шанс на жизнь.
дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким
В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким
Общество, 08.04.2021
Ситуация усугубилась тем, что малыш родился недоношенным
В Улан-Удэ месяц будут ремонтировать дорогу на Комсомольской
В Улан-Удэ месяц будут ремонтировать дорогу на Комсомольской
Общество, 08.04.2021
Изменится схема движения шести маршрутов
Каждый пятый работник ВСЖД вакцинирован от ковида
Каждый пятый работник ВСЖД вакцинирован от ковида
Общество, 08.04.2021
Привились более восьми тысяч железнодорожников
Росгвардейцы Бурятии поделились кровью
Росгвардейцы Бурятии поделились кровью
Общество, 08.04.2021
Представители правоохранительных органов считаются одними из самых надёжных доноров
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родила медведица
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родила медведица
Общество, 08.04.2021
На свет появились, предположительно, два медвежонка
В Бурятии полицейские проверили «кухонных боксёров»
В Бурятии полицейские проверили «кухонных боксёров»
Общество, 08.04.2021
Завершился первый этап операции «Быт-2021»
10 сёл в Бурятии полностью отказались от алкоголя
10 сёл в Бурятии полностью отказались от алкоголя
Общество, 08.04.2021
В трезвых сёлах преступность упала до нуля
В Бурятии назвали среднюю выплату по ОСАГО
В Бурятии назвали среднюю выплату по ОСАГО
Общество, 08.04.2021
За год жителям Бурятии выплатили полмиллиарда рублей по ОСАГО
В Бурятии выяснили, почему никто не заболел гриппом
В Бурятии выяснили, почему никто не заболел гриппом
Общество, 08.04.2021
Жителям Бурятии напомнили о пользе ношения масок
В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»
В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»
Общество, 08.04.2021
Премьера состоится  в театре имени Бестужева
В улан-удэнском СИЗО вспомнили узников концлагерей
В улан-удэнском СИЗО вспомнили узников концлагерей
Общество, 08.04.2021
В СИЗО прошли мероприятия к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^