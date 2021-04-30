Жители Бурятии встретились с космонавтом

Общество, Фото: опубликовано в группе "Мухоршибирь-инфо"

Сергей Волков приехал в Мухоршибирский район



26 апреля в Центре культурного развития посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии прошла встреча с лётчиком-космонавтом Сергеем Волковым. В мероприятии участвовали 140 человек, в их число вошли школьники, учителя, родители, старшее поколение.



Встреча проходила в режиме «вопрос-ответ». Дети задавали вопросы и получали на них полные развёрнутые ответы Сергея Волкова. Им была представлена презентация о жизни космонавтов.



В фойе учреждения культуры была оформлена фотовыставка, звучали песни о космосе и космонавтах. Дети театральной студии подготовили стихотворения, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Справка:



Сергей Волков родился 1 апреля 1973 года в городе Чугуев Харьковской областьи Украинской ССР. Сын космонавта, Героя Советского Союза Александра Волкова. Первый в мире космонавт во втором поколении. Порядковый номер 475 в мире и 101 в России.



Первый полёт на МКС совершил в 2008 году. Во время полёта совершил два выхода в открытый космос.



Затем совершал полёты в 2011 и 2015 годах.



В феврале 2017 года покинул отряд космонавтов.

