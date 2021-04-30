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На улицах Улан-Удэ проведут юбилейную эстафету

На улицах Улан-Удэ проведут юбилейную эстафету
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Традиционные соревнования пройдут в столице Бурятии в 75-й раз

10 мая в Улан-Удэ пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета на призы издательского дома «Буряад үнэн». Эстафета будет проведена в 75-й раз и посвящена столетию газеты «Буряад үнэн».

Заседание судейской коллегии состоится 6 мая в 15:30 в конференц-зале РСШОР на центральном стадионе республики. Старт эстафеты будет дан 10 мая в 10:30 на площади Советов. По традиции спортсмены пробегут по улицам Улан-Удэ 10 этапов от площади по проспекту Победы до улицы Куйбышева и обратно. В соревнованиях примут участие не только спортсмены-легкоатлеты, но и все любители спорта.

- Ежегодные соревнования проводятся с 1946 года. Интересно, что в те годы в майские дни проходили сразу две эстафеты, одна была посвящена 1 мая, а на другой разыгрывались призы газеты «Буряад үнэн». В середине 60-х годов было решено их объединить. За всю историю эстафета прерывалась лишь однажды – в 2020 году, причиной стала пандемия коронавируса, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

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спорт Бурятия Улан-Удэ эстафета легкая атлетика
 
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