Жителей Читы приглашают станцевать вальс Победы

В столице Забайкалья проведут флешмоб «Музыка мира»



В Чите 9 мая будет организован флешмоб «Музыка мира». В 18:00 на сцену на площади Ленина выйдут молодёжные и студенческие коллективы современных направлений. Завершением проекта станет акция «Вальс Победы», который объединит более 70 пар.



- Знаете, эту акцию, наверное, ждут больше всего. Мы для себя поставили задачу собрать 76 пар. Сегодня мы понимаем, что их будет больше. Приглашаем семейные пары присоединиться к этому большому красивому событию и исполнить «Вальс Победы» прямо на площади Ленина в память о героях Великой Отечественной войны, - рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.



Основной идеей концепции празднования 76-й годовщины в регионе станет «Война и победа глазами забайкальцев». Всего в крае будет организовано более 2 тысяч мероприятий с 1 по 10 мая. В Чите крупные события состоятся 8 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

