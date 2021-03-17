Чтобы попасть на приём, необходимо записаться
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва 30 марта с 10:00 до 12:00 по графику работы приёмной президента Российской Федерации в республике проведёт личный приём граждан.
Для записи на приём необходимо обратиться по телефонам 8 (301-2) 21-11-33, 8 (301-2)-21-44-98, 8-914-050-96-79.
Прокурор Бурятии проведёт личный приём граждан
Общество, Фото:
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