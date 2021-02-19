В Бурятии лоси отдыхают и общаются на солонце. Видео

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- В этом году для заказников нашей республики закуплено 6 тонн соли, которая размещена на 185 солонцах, - поясняли сотрудники БУ «Бурприрода», учреждении специально созданным для охраны и развития заказников Бурятии. – Лоси, косули, кабаны и другие копытные, обитающие в заказниках, потянулись к полезному лакомству. Считается, что она нужна диким животным так же, как и человеку, потому что удовлетворяет потребность в жизненно необходимых минеральных веществах.





Как сообщал «Байкал-Daily», большинство животных, питающихся растительными кормами, испытывает на воле «соляной голод». Поэтому в заказниках Бурятии обустроены солонцы – места, где инспектора регулярно выкладывают соль для животных. Особенно это важно, когда выпадает снег и животным становится труднее найти себе еду.- В этом году для заказников нашей республики закуплено 6 тонн соли, которая размещена на 185 солонцах, - поясняли сотрудники БУ «Бурприрода», учреждении специально созданным для охраны и развития заказников Бурятии. – Лоси, косули, кабаны и другие копытные, обитающие в заказниках, потянулись к полезному лакомству. Считается, что она нужна диким животным так же, как и человеку, потому что удовлетворяет потребность в жизненно необходимых минеральных веществах.

В Бурятии в Забайкальском национальном парке сняли на видео лосей, пришедших на солонец.- Солонец для лосей как кафе для людей, место встреч и предложений. Несмотря на то, что до осенней поры любви у сохатых ещё далеко, лоси на солонцах Забайкальского национального парка ухаживают и делают комплименты подругам. Отдыхают, общаются, защищают потомство, наслаждаются солью и всегда настороже. Лосинное кафе «Солонец» работает круглосуточно, в нём всегда полно посетителей, - шутливо отмечают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье»Здесь также есть ночные кадры с фотоловушки.