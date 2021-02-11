В Улан-Удэ вор вышел из магазина в украденной одежде (видео)

При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 89148446700, 89025310031, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).





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В Улан-Удэ розыскивают молодого человека, который вечером 7 февраля, находясь в магазине спортивных товаров на улице Бабушкина, украл два мужских джемпера. Молодой человек снял магнитные клипсы с джемперов в примерочной кабинке, надел украденное на себя и вышел из торговой точки. Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.В совершении преступления подозревается молодой человек азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, был одет во всё чёрное.