Он снял магнитные клипсы и надел украденное на себя
Как сообщал «Байкал Daily», вечером 7 февраля, молодой человек в магазине спортивных товаров на улице Бабушкина в Улан-Удэ украл два мужских джемпера. Он снял магнитные клипсы с одежды в примерочной, надел украденное на себя и вышел из торговой точки. Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей.
В результате задержан 22-летний подозреваемый. Установлена причастность злоумышленника к аналогичной краже в Советском районе. Молодой человек в тот же день украл в магазине спортивных товаров по улице Корабельная мужскую куртку стоимостью около пяти тысяч рублей. Похищенное изъято.
Молодой человек не судим, официально трудоустроен, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии
Возбуждены уголовные дела. Дознание продолжается.
В Улан-Удэ нашли вора, ушедшего из магазина в краденом
Общество, Фото:
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Он снял магнитные клипсы и надел украденное на себя
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