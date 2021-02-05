В Бурятии третий день менее 140 подхвативших коронавирус

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся стабильной
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 5 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 31 263. Из них 54% (16 610) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки коронавирус выявили у 134 жителей Бурятии. Отметим, прежде заболеваемость стабильно держалась на среднем уровне +150 заражённых ежедневно. Четыре дня назад число новых больных упало до 140, а в предыдущие два дня прирост был +134 и +135 заражённых.
Из 134 новых случаев коронавируса 105 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
С начала пандемии выздоровели 28 733 пациента, или 91,9%. Накануне вылечились 135 человека.
Умер за последние сутки один человек. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 676 больных.
В стационарах республики получают лечение 953 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 665. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 34 пациента (из них старше 65 – 23).
Занятость коечного фонда выросла и сейчас составляет почти 62%.
Амбулаторное лечение проходят 901 пациент с COVID-19. Наблюдается 573 человек.
Круг контактных лиц составляет 2790 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ продолжаются рейды на общественном транспорте. На днях выявили пассажира со спущенной на подбородок маской, протоколы составили не только на него, но и на водителя.
В улан-удэнской школе №2 «слёг» с ковидом и ОРВИ весь коллектив столовой. Так что столовая сейчас не работает.
Жители Улан-Батора проведут Белый месяц на карантине.
В соцучреждениях Бурятии началась вакцинация от коронавируса. Вакцину получают и сотрудники, и проживающие там люди.
Член сборной России по лыжным гонкам Алиса Жамбалова, уроженка Бурятии, подхватившая коронавирусом перед этапом Кубка мира, рассказала, что сейчас у неё «всё хорошо».
В Бурятии третий день менее 140 подхвативших коронавирус
Общество, Фото:
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся стабильной
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