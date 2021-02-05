 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

В Бурятии третий день менее 140 подхвативших коронавирус

В Бурятии третий день менее 140 подхвативших коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся стабильной

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 5 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 31 263. Из них 54% (16 610) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки коронавирус выявили у 134 жителей Бурятии. Отметим, прежде заболеваемость стабильно держалась на среднем уровне +150 заражённых ежедневно. Четыре дня назад число новых больных упало до 140, а в предыдущие два дня прирост был +134 и +135 заражённых.

Из 134 новых случаев коронавируса 105 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

С начала пандемии выздоровели 28 733 пациента, или 91,9%. Накануне вылечились 135 человека.

Умер за последние сутки один человек. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 676 больных.

В стационарах республики получают лечение 953 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 665. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 34 пациента (из них старше 65 – 23).

Занятость коечного фонда выросла и сейчас составляет почти 62%.

Амбулаторное лечение проходят 901 пациент с COVID-19. Наблюдается 573 человек.

Круг контактных лиц составляет 2790 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ продолжаются рейды на общественном транспорте. На днях выявили пассажира со спущенной на подбородок маской, протоколы составили не только на него, но и на водителя.

В улан-удэнской школе №2 «слёг» с ковидом и ОРВИ весь коллектив столовой. Так что столовая сейчас не работает.

Жители Улан-Батора проведут Белый месяц на карантине.

В соцучреждениях Бурятии началась вакцинация от коронавируса. Вакцину получают и сотрудники, и проживающие там люди.

Член сборной России по лыжным гонкам Алиса Жамбалова, уроженка Бурятии, подхватившая коронавирусом перед этапом Кубка мира, рассказала, что сейчас у неё «всё хорошо».



коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за снегопадов
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за снегопадов
Общество, 05.02.2021
Все коммунальные службы переведены на усиленный режим
В Улан-Удэ директору «Водоканала» не удалось выйти из СИЗО
В Улан-Удэ директору «Водоканала» не удалось выйти из СИЗО
Общество, 05.02.2021
Жаргал Цыбиков пытался обжаловать заключение под стражу
Здание Байкалбанка в Улан-Удэ «превратилось» в отдел полиции
Здание Байкалбанка в Улан-Удэ «превратилось» в отдел полиции
Общество, 05.02.2021
Горожане гадали по поводу необычной вывеской
К спасению Адисы из Бурятии хотят подключить центральные каналы
К спасению Адисы из Бурятии хотят подключить центральные каналы
Общество, 05.02.2021
Сбор для маленькой Адисы, которой нужно самое дорогое в мире лекарство, надеются раскрутить на всю страну
В Бурятии третий день менее 140 подхвативших коронавирус
В Бурятии третий день менее 140 подхвативших коронавирус
Общество, 05.02.2021
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся стабильной
В Иркутской области «чёрные» лесорубы получили сроки
В Иркутской области «чёрные» лесорубы получили сроки
Общество, 05.02.2021
Они вырубили деревьев на 800 тысяч рублей
Усольчанин хранил в павильоне немаркированные сигареты
Усольчанин хранил в павильоне немаркированные сигареты
Общество, 05.02.2021
Предприниматель планировал их продать
Коронавирус в Забайкалье перешагнул отметку в 35 тысяч
Коронавирус в Забайкалье перешагнул отметку в 35 тысяч
Общество, 05.02.2021
Более 33 тысяч забайкальцев вылечились
В Бурятии пара отметила «сапфировый» юбилей
В Бурятии пара отметила «сапфировый» юбилей
Общество, 05.02.2021
В Закаменске семья Поповых вместе уже почти полвека
Добровольцев просят помочь в восстановлении храмов в Иркутской области
Добровольцев просят помочь в восстановлении храмов в Иркутской области
Общество, 05.02.2021
Они могут выполнять работы, не требующие специальной квалификации
Школьники Бурятии написали «Письма животным»
Школьники Бурятии написали «Письма животным»
Общество, 05.02.2021
В «Заповедном Подлеморье» подвели итоги эколого-просветительского проекта
В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки
В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки
Общество, 05.02.2021
По месту жительства лесничего и на рабочем месте проведены обыски
В больнице в Улан-Удэ хранили просроченную крупу
В больнице в Улан-Удэ хранили просроченную крупу
Общество, 05.02.2021
Крупу с истёкшим сроком годности утилизировали
В Бурятии обследуют буддийские храмы
В Бурятии обследуют буддийские храмы
Общество, 05.02.2021
Уделяется особое внимание состоянию систем противопожарной защиты храмов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^