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В Улан-Удэ родители возмущены призывами на протесты школьников

В Улан-Удэ родители возмущены призывами на протесты школьников
Общество,  Фото:pixabay.com
Призывы к детям участвовать в протестах нашли в популярных соцсетях

В соцсетях жители Бурятии обратили внимание то, что подростки в TikTok стали выкладывать видео с призывами поддержать акции протестующих. Они рассказывают о том, что собираются выходить на митинг 23 января и зовут «на прогулку» своих сверстников. Для школьников даже подготовили рекомендации, как вести себя при столкновении с омоновцами.

Горячие обсуждения взрослых из школьных чатов вышли в популярные паблики. Родители возмущены вовлечением в протестные мероприятия детей. Многие высказались против таких методов (пунктуация комментаторов сохранена):

«Дочь рассказывает, что в инстаграме под каждым видео роликом, под каждым приколом в комментариях призывают всех...»

«Детей ни один нормальный родитель не пустит на сомнительного рода незаконные действия. Это же незаконные действия. Зачем взрослым впутывать детей сюда? Потому что они ещё ничего не понимают и их легко ввести в заблуждение»

«Вчера дочь говорила про митинг в поддержку Навального, только и могут детям мозги **»

«Если вам нужна массовка в виде детей, то это глупо и безответственно»

«Не стыдно прикрываться детьми?»

«На этих митингах всякое может случиться – и драки, и давка. Им совсем плевать на этих детей? Понятно, что дети ничего не понимают еще. Но пользоваться их наивностью и вовлекать такую опасную возню – это подло!»

Обмениваются комментариями пользователи соцсетей. Есть и те, кто обеспокоен опасностью интернета и советуют другим родителям чаще интересоваться увлечениями своих чад.

Ранее в четверг в Роскомнадзоре сообщили, что составят административные протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации, провоцирующей несовершеннолетних на участие в неразрешенных массовых протестных акциях.
социальная сеть
 
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