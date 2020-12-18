Медики получили государственные и ведомственные награды за помощь в борьбе с COVID-19
В штабе общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград военным медицинским специалистам.
Указом президента Российской Федерации «За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетний добросовестный труд» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью Суворова удостоены военные врачи, оказывавшие помощь больным коронавирусной инфекцией. Также за высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть медалями министерства обороны РФ награждены отличившиеся медицинские специалисты. Высокие награды специалистам медицинской службы ВВО вручил начальник медицинской службы ВВО полковник Арсалан Бальжинимаев.
Напомним, строительство медицинского центра минобороны было завершено 15 мая 2020 года. Он возведён по типовому проекту за рекордно короткие сроки, имеет площадь 6 тысяч квадратных метров и рассчитан на приём 60 пациентов. В начале июня текущего года многофункциональный центр принял на лечение первых пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
- В настоящее время высококвалифицированные медицинские специалисты продолжают борьбу за сохранение жизни и здоровье как военных, так и гражданских пациентов с диагнозом СOVID-19. С начала работы медцентра вылечилось более 500 пациентов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии наградили военных врачей ВВО
Общество, Фото:
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