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Гусиноозёрск едва не оставили воды

Гусиноозёрск едва не оставили воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Действия энергетиков могли привести к крупным проблемам с водой

ООО «Горводоканал», работающий в Гусиноозёрске, обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку о предстоящем ограничении электроснабжения.

- Установлено, что Гусиноозёрским РЭС – структурным подразделением филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» были направлены уведомления о предстоящем отключении электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения Гусиноозёрска. Ограничение электроснабжения связано с проведением работ по монтажу линий связи в течение трёх дней по девять часов, - сообщает прокуратура Бурятии.

ООО «Горводоканал» представило возражения о невозможности остановки технологического процесса водоснабжения и водоотведения. В случае полного ограничения электроснабжения возникает угроза прекращения обеспечения населения холодным водоснабжением.

Для недопущения нарушений законодательства в сфере электроэнергетики межрайонный прокурор объявил начальнику Гусиноозёрского РЭС предостережение.

В итоге запланированное отключение электроэнергии не было проведено.


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