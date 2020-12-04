Гусиноозёрск едва не оставили воды

Действия энергетиков могли привести к крупным проблемам с водой



ООО «Горводоканал», работающий в Гусиноозёрске, обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку о предстоящем ограничении электроснабжения.



- Установлено, что Гусиноозёрским РЭС – структурным подразделением филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» были направлены уведомления о предстоящем отключении электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения Гусиноозёрска. Ограничение электроснабжения связано с проведением работ по монтажу линий связи в течение трёх дней по девять часов, - сообщает прокуратура Бурятии.



ООО «Горводоканал» представило возражения о невозможности остановки технологического процесса водоснабжения и водоотведения. В случае полного ограничения электроснабжения возникает угроза прекращения обеспечения населения холодным водоснабжением.



Для недопущения нарушений законодательства в сфере электроэнергетики межрайонный прокурор объявил начальнику Гусиноозёрского РЭС предостережение.



В итоге запланированное отключение электроэнергии не было проведено.





