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Жителей Бурятии зовут на этнографический диктант

Жителей Бурятии зовут на этнографический диктант
Общество, 
Диктант доступен до 8 ноября

Сегодня, 3 ноября в Бурятии стартовала международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Диктант будет доступен до 8 ноября в онлайн-формате.

Задания уже доступны на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;
- 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого региона.

Максимальная сумма за выполнение всех заданий составляет 100 баллов. Время прохождения диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде. В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

диктант
 
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