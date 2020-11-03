Жителей Бурятии зовут на этнографический диктант

Диктант доступен до 8 ноября



Сегодня, 3 ноября в Бурятии стартовала международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Диктант будет доступен до 8 ноября в онлайн-формате.



Задания уже доступны на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.



Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:



- 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого региона.



Максимальная сумма за выполнение всех заданий составляет 100 баллов. Время прохождения диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде. В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.



