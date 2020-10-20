В Бурятии продолжается приём заявок на госпремии по науке, технике и образованию

Документы принимаются по 1 ноября



В Бурятии продолжается приём документов на соискание государственных премий республики в области науки и техники и в области образования за 2020 год.



Госпремия Бурятии в области науки и техники присуждается гражданам России в двух номинациях: «Естественные и технические науки» - 1 премия в размере 100000 рублей и «Гуманитарные науки» - 1 премия в размере 100000 рублей. Также присуждается одна государственная премия в области образования в размере 100000 рублей гражданам РФ.



Выдвижение научной работы на госпремию производится научными, образовательными и иными организациями, расположенными на территории республики. Она должна быть опубликована и применена на практике не менее чем за один год до её представления на премию. Кроме этого, научная работа может быть выдвинута совместно несколькими организациями.



Подробные условия, порядок присуждения, а также перечень необходимых документов определены законом Бурятии от 12 октября 2009 года №1051-IV, размещённым на сайте министерства образования и науки РБ.



Приём документов осуществляется по 1 ноября 2020 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47, каб. 301. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.

