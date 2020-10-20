 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 октября

19 октября

Популярное

В Бурятии продолжается приём заявок на госпремии по науке, технике и образованию

В Бурятии продолжается приём заявок на госпремии по науке, технике и образованию
Общество,  Фото:pixabay.com
Документы принимаются по 1 ноября

В Бурятии продолжается приём документов на соискание государственных премий республики в области науки и техники и в области образования за 2020 год.

Госпремия Бурятии в области науки и техники присуждается гражданам России в двух номинациях: «Естественные и технические науки» - 1 премия в размере 100000 рублей и «Гуманитарные науки» - 1 премия в размере 100000 рублей. Также присуждается одна государственная премия в области образования в размере 100000 рублей гражданам РФ.

Выдвижение научной работы на госпремию производится научными, образовательными и иными организациями, расположенными на территории республики. Она должна быть опубликована и применена на практике не менее чем за один год до её представления на премию. Кроме этого, научная работа может быть выдвинута совместно несколькими организациями.

Подробные условия, порядок присуждения, а также перечень необходимых документов определены законом Бурятии от 12 октября 2009 года №1051-IV, размещённым на сайте министерства образования и науки РБ.

Приём документов осуществляется по 1 ноября 2020 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47, каб. 301. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
Бурятия премия наука образование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области прошли соревнования по конкуру
В Иркутской области прошли соревнования по конкуру
Общество, 20.10.2020
Первый в этом году турнир по конному спорту проводился без участия зрителей
В Бурятии проведена корректировка очерёдности расселения на БАМе
В Бурятии проведена корректировка очерёдности расселения на БАМе
Общество, 20.10.2020
Проект распоряжения находится на согласовании в правительстве республики
В Иркутске планируют создать филиал столичного НИИ
В Иркутске планируют создать филиал столичного НИИ
Общество, 20.10.2020
Филиал ЦНИИСК будет наделён функциями проектно-методического центра области
Спортсмен из Бурятии выиграл кубок Москвы по тхэквондо
Спортсмен из Бурятии выиграл кубок Москвы по тхэквондо
Общество, 20.10.2020
Константин Киселёв забрал «золото» спаррингов в весовой категории до 50 кг
В Забайкалье ещё одного спасённого журавля передали зоопарку
В Забайкалье ещё одного спасённого журавля передали зоопарку
Общество, 20.10.2020
Раненная птица была поймана в пойме реки Борзя
Объём незаконных рубок в Иркутской области снизился почти на 19%
Объём незаконных рубок в Иркутской области снизился почти на 19%
Общество, 20.10.2020
Создан круглосуточный пост «Падь Топка», проведены рейды «Колея», «Посейдон»
В Бурятии 4 бизнесмена не сообщили о получении подкарантинной продукции
В Бурятии 4 бизнесмена не сообщили о получении подкарантинной продукции
Общество, 20.10.2020
В адрес 3 предпринимателей направлены предостережения
В Бурятии усилят контроль за масочным режимом в маршрутках
В Бурятии усилят контроль за масочным режимом в маршрутках
Общество, 20.10.2020
В республике организуют контроль за работой мобильных групп
Оперная дива Ольга Жигмитова выпустила клип на песню «Вспоминая тебя»
Оперная дива Ольга Жигмитова выпустила клип на песню «Вспоминая тебя»
Общество, 20.10.2020
Видео снималось на фоне природных красот Бурятии
Красотка из Бурятии вышла в финал конкурса «Мисс офис»
Красотка из Бурятии вышла в финал конкурса «Мисс офис»
Общество, 20.10.2020
Юлия Дмитриева представит Бурятии на международном конкурсе
Онлайн-концерт ансамбля «Русичи» прошёл в Бурятии
Онлайн-концерт ансамбля «Русичи» прошёл в Бурятии
Общество, 20.10.2020
Были представлены новые песни из репертуара ансамбля
В Улан-Удэ потушили «пожар» на складе ГСМ
В Улан-Удэ потушили «пожар» на складе ГСМ
Общество, 20.10.2020
В учениях участвовали 35 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^