Главный санврач Бурятии: «Вирус может коснуться каждого»

Сергей Ханхареев обратился к жителям республики
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики. Он призвал соблюдать масочный режим и не пренебрегать мерами профилактики.
- В республике растёт заболеваемость ОРВИ, на фоне этого ухудшается заболеваемость COVID-19. Сегодня мы видим, что многие, все же, пренебрегают мерами профилактики - нарушается масочный режим в общественных местах, транспорте. К сожалению, среди заболевших есть лица старше 65 лет, дети, работающее и неработающее население. Более 70 % болеющих - граждане от 18 до 64 лет. Это подтверждает, что вирус может коснуться каждого. COVID не выбирает место и время, - сообщил Сергей Ханхареев.
По его словам, чаще всего источниками заражения являются домашние контакты.
- Хочу обратить особое внимание на то, что в большинстве случаев именно молодёжь - студенты, учащиеся - носители инфекции. Они переносят болезнь в лёгкой форме или бессимптомно, заражая своих родных и тех, кто вокруг, - отметил главный санврач.
«Помните, когда вы носите маску, вы не только защищаете себя и окружающих, но и помогаете врачам, которые уже девять месяцев борются с вирусом. Я прошу вас сделать осознанный и ответственный выбор - носить маски, обрабатывать руки и минимизировать контакты. Берегите себя!» - заключил Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятии сохраняется повсеместный масочный режим. Глава республики призывал носить маски правильно: «Если маска на подбородке или под носом, то это всё равно что её нет совсем. Маска должна прикрывать и рот, и нос». Также в общественном транспорте Улан-Удэ проводятся профилактические рейды. К злостным нарушителям санэпидрежима могут применяться меры административной ответственности в виде штрафов.
Носить маску призвал бурятский поэт Юрий Ботоев, написав об этом стихотворение.
На утро 16 октября в Бурятии зарегистрировано 8 620 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 121 больного. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6562 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1260 больных. На амбулаторном лечении находятся 707 пациентов.
Главный санврач Бурятии: «Вирус может коснуться каждого»
Общество, Фото:
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