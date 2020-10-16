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Главный санврач Бурятии: «Вирус может коснуться каждого»

Главный санврач Бурятии: «Вирус может коснуться каждого»
Общество,  Фото:pixabay.com
Сергей Ханхареев обратился к жителям республики

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики. Он призвал соблюдать масочный режим и не пренебрегать мерами профилактики.

- В республике растёт заболеваемость ОРВИ, на фоне этого ухудшается заболеваемость COVID-19. Сегодня мы видим, что многие, все же, пренебрегают мерами профилактики - нарушается масочный режим в общественных местах, транспорте. К сожалению, среди заболевших есть лица старше 65 лет, дети, работающее и неработающее население. Более 70 % болеющих - граждане от 18 до 64 лет. Это подтверждает, что вирус может коснуться каждого. COVID не выбирает место и время, - сообщил Сергей Ханхареев.

По его словам, чаще всего источниками заражения являются домашние контакты.

- Хочу обратить особое внимание на то, что в большинстве случаев именно молодёжь - студенты, учащиеся - носители инфекции. Они переносят болезнь в лёгкой форме или бессимптомно, заражая своих родных и тех, кто вокруг, - отметил главный санврач.

«Помните, когда вы носите маску, вы не только защищаете себя и окружающих, но и помогаете врачам, которые уже девять месяцев борются с вирусом. Я прошу вас сделать осознанный и ответственный выбор - носить маски, обрабатывать руки и минимизировать контакты. Берегите себя!» - заключил Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятии сохраняется повсеместный масочный режим. Глава республики призывал носить маски правильно: «Если маска на подбородке или под носом, то это всё равно что её нет совсем. Маска должна прикрывать и рот, и нос». Также в общественном транспорте Улан-Удэ проводятся профилактические рейды. К злостным нарушителям санэпидрежима могут применяться меры административной ответственности в виде штрафов.

Носить маску призвал бурятский поэт Юрий Ботоев, написав об этом стихотворение.

На утро 16 октября в Бурятии зарегистрировано 8 620 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 121 больного. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6562 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1260 больных. На амбулаторном лечении находятся 707 пациентов.


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