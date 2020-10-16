В Бурятии число заразившихся коронавирусом неуклонно растёт

В республике за сутки выявили 121 нового больного коронавирусом





По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 16 октября, зарегистрировано 8620 случаев заражения COVID-19. Из 121 случая заболевания 95 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5333 (62% от общего числа инфицированных).За сутки выявленкоронавирусом.Из 121 нового случая COVID-19: 82 человека - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Круг контактных лиц составляет 3798 человек.В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1260 пациентов, из них 26 детей. Состояние детей удовлетворительное.В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1591 коек, занято – 1370, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1190, свободно 221 койка. Занятость коечного фонда составляет 86,1 %.Проходят амбулаторное лечение 707 пациентов с COVID-19, с легким течением заболевания.Всего выздоровели от COVID-19 – 6562 человек, в том числе за минувшие сутки 61 пациент. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 91 человек, в том числе за минувшие сутки 1 человек.В Республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 10 тяжёлых пациентов с COVID-19, на ИВЛ 6 пациентов (из них 5 человек на неинвазивной ИВЛ).В стационаре по улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 7 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 5), на ИВЛ 2 пациента (старше 65 – 2).В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 15 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 4), на ИВЛ – 7 чел., старше 65 лет – 2 чел.В стационаре Детской республиканской клинической больницы находятся 75 пациентов, из них детей 13. В отделении реанимации находятся 6 пациентов с COVID-19, на ИВЛ – больных нет.В стационаре БСМП находятся 158 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 3 пациента, на ИВЛ – 3 пациента, старше 65 лет нет.В стационаре Центра восточной медицины находятся 190 пациентов с COVID-19.В стационаре Республиканского кожно-венерологического диспансера находятся 18 пациентов с COVID-19.В обсерваторе находится 31 человек.