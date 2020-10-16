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Юрий Ботоев в стихах призвал жителей Бурятии носить маски

Юрий Ботоев в стихах призвал жителей Бурятии носить маски
Общество, 
«Неужто сложно так надеть», - вопрошает поэт

Известный бурятский поэт и режиссёр Юрий Ботоев опубликовал стихотворение «Маски», в котором он призывает людей носить защитные маски. В нём рассказывается о том, что люди ежедневно меняют маски – образы, в конце поэт интересуется, почему бы не надеть ещё одну маску.

«Мы носим маски каждый день
И этого не замечаем.
Когда бывает слишком лень
Мы маску грусти надеваем.
Когда ругаемся порой,
До рвоты и с собачьим лаем,
Мы маску ярости дурной
На маску страха прилепляем.
На скотч примотано к лицу,
Казалось, выглядит уродством,
Но как удачно подлецу
Подходит благородства.
Использованная в кустах
Немая маска правдоруба.
А, он теперь уже в верхах,
Где колет правда из «Ю туба».
Так популярна у людей,
Бесценна маска лицемера.
И стоит тысячу рублей
Любви намордник у курьера.
Я не пытаюсь вас задеть,
И вряд ли я вгоню вас в краску.
Неужто сложно так надеть
Ещё одну, такую маску...»



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сохраняется повсеместный масочный режим. Глава республики призывал носить маски правильно: «Если маска на подбородке или под носом, то это всё равно что её нет совсем. Маска должна прикрывать и рот, и нос». Также в общественном транспорте Улан-Удэ проводятся профилактические рейды. К злостным нарушителям санэпидрежима могут применяться меры административной ответственности в виде штрафов.


Весной Юрий Ботоев представил песню «Про карантин и Свету». В ней поётся о днях и мыслях мужчины, которого загнали на карантин.


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