Альберт Гатаулин и Радна Цыбиков участвуют в состязаниях в Люберцах
Бурятские спортсмены Альберт Гатаулин и Радна Цыбиков участвуют в чемпионате по боксу добровольного спортивного общества «Спартак», который проходит в Люберцах Московской области. Победа в соревнованиях даст право боксёрам выступать на чемпионате России. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии
- Альберт Гатаулин, призёр чемпионата ДФО 2020, будет выступать в весовой категории до 57 килограммов. Радна Цыбиков - в весе до 60 килограммов. Будем ждать от них хорошего результата, - отметил главный тренер сборной Бурятии по боксу Доржо Шаргакшанов.
Предварительные поединки пройдут уже сегодня - 15 октября.
Бурятские боксёры поборются за путёвки на чемпионат России
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