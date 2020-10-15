Бурятские боксёры поборются за путёвки на чемпионат России

Альберт Гатаулин и Радна Цыбиков участвуют в состязаниях в Люберцах



Бурятские спортсмены Альберт Гатаулин и Радна Цыбиков участвуют в чемпионате по боксу добровольного спортивного общества «Спартак», который проходит в Люберцах Московской области. Победа в соревнованиях даст право боксёрам выступать на чемпионате России. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии



- Альберт Гатаулин, призёр чемпионата ДФО 2020, будет выступать в весовой категории до 57 килограммов. Радна Цыбиков - в весе до 60 килограммов. Будем ждать от них хорошего результата, - отметил главный тренер сборной Бурятии по боксу Доржо Шаргакшанов.



Предварительные поединки пройдут уже сегодня - 15 октября.

