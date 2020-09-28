Монгольская актриса снялась в сериале Netflix «Сестра Рэтчед»

В этом сериале также сыграли голливудские актёры Сара Полсон, Питер Финн Уиттрок младший, Синтия Никсон, Шэрон Вонн Стоун



Монгольская актриса Хандсурэн Бямбадорж снялась в голливудском сериале «Сестра Рэтчед». Бямбадорж в настоящее время живет и работает в США, сообщает издание Centralasia.media.



Девушка в фильме сыграла роль жены заведующего больницей, филиппинки.



Б.Хандсурэн училась актёрскому мастерству в Харькове, Украина, отмечает Centralasia.media.



«Сестра Рэтчед» (Ratched) — американский драматический телесериал на основе романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, разрабатываемый Эваном Романски для платформы Netflix. В главной роли играет Сара Полсон. Сериал сразу был продлён на второй сезон. Премьера первого сезона состоялась 18 сентября 2020 года.



«Сестра Рэтчед» рассказывает историю медсестры. В этом сериале сыграли голливудские актеры Сара Кэтрин Полсон, Питер Финн Уиттрок младший, Синтия Никсон и Шэрон Вонн Стоун.



