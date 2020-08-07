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Ссузы Бурятии выиграли гранты минпросвещения России

Ссузы Бурятии выиграли гранты минпросвещения России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего дальневосточные колледжи и вузы получат 544 миллиона рублей грантовой поддержки в 2021 году

80 современных мастерских оборудуют на средства грантов минпросвещения России в 2021 году в колледжах и вузах Бурятии, Якутии, Чукотского автономного округа, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краёв. Общий объём средств федерального бюджета, которые получат 20 победивших в конкурсном отборе участников из ДФО, составит более 544 млн рублей. По данным агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, это на 21% больше, чем по результатам предыдущего конкурса грантов.

По количеству победителей конкурса лидирует Республика Саха (Якутия), где выиграло 7 заявок от 6 образовательных организаций. Далее идут Хабаровский край с 4 победителями, Бурятия и Приморье с 3 победителями конкурса, по одной победе у образовательных учреждений Чукотки, Камчатки и Забайкалья.

Гранты предоставляются на конкурсной основе для обновления материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с задачами национального проекта «Образование» и опорой на стандарты WorldSkills. В результате переоснащения колледжи и вузы, реализующие программы среднего профессионального образования, смогут обеспечить высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов в регионах в таких сферах как строительство, транспорт и логистика, ИКТ, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, сфера услуг и социальная сфера.

- Результаты конкурсного отбора показывают степень внимания, которое федеральный центр уделяет развитию матбазы образовательных учреждений дальневосточного региона, – прокомментировал генеральный директор АНО «АРЧК ДВиА» Сергей Ховрат. – Каждый год увеличивается количество образовательных организаций, участвующих в конкурсе, растёт сумма привлечённых средств. Агентство содействует конкурсантам через экспертную поддержку их заявок, используя в качестве обоснования данные об актуальной кадровой потребности инвесторов ДФО. Отмечу, что максимальное количество получателей грантов из федерального бюджета – по 4 образовательных организации – представляют ключевые отрасли экономики Дальнего Востока. Это строительство – Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий, Камчатский политехнический техникум, Дальневосточный технический колледж в Уссурийске и Чукотский северо-западный техникум города Билибино – и такая ключевая отрасль, как обслуживание транспорта и логистика, где победителями стали Бурятский техникум строительства и городского хозяйства, Верхневилюйский техникум в Якутии, Хабаровский дорожно-строительный техникум и Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности.

Сергей Ховрат добавил, что АРЧК считает важным оказывать поддержку региональным колледжам в их работе по модернизации материальной базы, так как соответствие образовательного процесса актуальным требованиям производства является фактором формирования качественной и релевантной кадровой базы для экономики региона и позволяет вести работу по созданию новых направлений обучения, открывать новые профессии и специальности в интересах крупнейших предприятий ДФО. Об этом сообщает пресс-служб агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
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