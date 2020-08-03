Под Иркутском обнаружили самый ядовитый вид борщевика

Одно прикосновение к нему может привести к сильнейшим ожогам



Самый ядовитый вид — борщевик Сосновского впервые обнаружили под Иркутском учёные. Лишь одно прикосновение к нему может привести к сильнейшим ожогам. Живучий сорняк заселил уже почти всю страну. Ранее считалось, что до Иркутской области он пока не добрался, сообщает «Вести-Иркутск».



В сюжете телекомпании отмечается, что учёные Сибирского института физиологии и биохимии растений обнаружили борщевик Сосновского возле полей Иркутской сельхозакадемии.



— Мы вообще-то предполагали, что борщевик Сосновского здесь может появиться. Потому что давно, это были 70-е года, опыты с ним проводились. То есть неожиданностью для нас не было. Мы знали ещё, что опыты были неудачными. Борщевик Сосновского вымерзал. В течение зимы сохранялось порядка пяти процентов особей, — говорит заведующая отделом биоразнообразия и биологических ресурсов СИФИБР СО РАН Алла Верхозина.



В иркутской лаборатории Всероссийского центра карантина растений, подведомственной Россельхознадзору, нет ни одного образца борщевика Сосновского. Потому что ранее замечен в регионе пока не был. Есть другой, местный — борщевик сибирский. Он поменьше и не так ядовит.







