В Иркутской области физлицам впервые раздадут гранты молодёжных проектов

В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет



В Иркутской области в 2020 году введут новый вид грантовой поддержки социально-значимых молодёжных проектов. Средства можно будет получить по профилю «Добровольчество», в дальнейшем список направлений для поддержки будет расширен.



Так, молодые люди от 18 до 30 лет смогут получить поддержку на реализацию своих идей в размере до 300 тысяч рублей. Средства будут выделены из бюджета Иркутской области, в общей сложности порядка 5 млн рублей.



Конкурсный отбор пройдёт в два этапа – очный и заочный. На первом пройдёт сбор заявок, на втором – защиты проектов. О сроках начала заявочной кампании будет сообщено дополнительно.



- Это первый областной грантовый конкурс для физических лиц. Ранее в регионе финансовую поддержку из бюджета области на реализацию молодёжных инициатив могли получить только некоммерческие организации. Это действенный инструмент поддержки молодёжи Иркутской области и её проектов. Хорошим подспорьем эти гранты станут для молодёжи из отдалённых территорий, в том числе для северных территорий, – отметил исполняющий обязанности министра по молодёжной политике Иркутской области Егор Луковников.



Егор Луковников подчеркнул, что новый грантовый конкурс разработан министерством по молодёжной политике при поддержке министерства финансов по поручению главы Иркутской области Игоря Кобзева. Согласно поручению гранты должны быть реализованы в следующем году, однако министерство нашло возможность запустить конкурс уже в 2020 году. В настоящее время положение проходит необходимые согласования. Об этом сообщает пресс-служба минмолодёжи региона.

