Жительница Бурятии взошла на Эльбрус

«Я шла и плакала», - поделилась впечатлениями Лариса.





Лариса рассказала подписчикам, что в таком путешествии нужно быть готовым проходить в день не менее 35 тысяч шагов, не бояться холода, горной болезни, высоты и льда. Кроме того, нужно терпеть отсутствие сотовой связи, интернета, душа и многого другого.





Жительница Бурятии Лариса Сыбенова взошла на Восточную вершину Эльбруса (5621 м). Несколько захватывающих видео о восхождении на самую высокую гору России она выложила на своей странице в Instagram.Своё путешествие девушка начала ещё неделю назад: «Ну что?! Я пошла! Многое зависит от погоды. В животе бабочки, в горле пересохло, дрожь в ногах, но ясная голова!» - писала Лариса.14 июня девушка в составе группы поднялась на высоту в 3800 метров, где остановилась в базовом лагере. На видео девушка передала привет семье и показала, чем занимаются альпинисты в лагере, прямо перед восхождением на вершину.Пользователи Сети пишут: «Вау, круто молодчинка», «Смотрела и восхищалась тобой! Лариса, поздравляю», «Супер, молодец!», «Завораживает», «благодарю за пример упорства и силы воли», «Боже, это просто волшебно! Ради этого стоило идти, несмотря ни на что. Восхищаюсь Вами» Крепкого здоровья Вам, чтоб покорить не одну вершину».