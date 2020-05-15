В Усть-Куте построят инфекционное отделение

Игорь Кобзев поручил представить предложения по земельному участку



В Усть-Куте Иркутской области будет построен корпус инфекционного отделения, сообщает пресс-служба областного правительства. Строительством больницы займется Иркутская нефтяная компания.



Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил министерствам здравоохранения, строительства, дорожного хозяйства региона, жилищной политики, энергетики и транспорта совместно с муниципалитетом представить предложения по земельному участку для будущего объекта.



Накануне в Усть-Куте обнаружен очаг заражения COVID-19 среди вахтовиков. Всего выявлено 84 случая заражения лиц, работающих вахтовым методом - 68 человек в Усть-Куте, семь человек в Бодайбо, еще девять зараженных вахтовиков были выявлены в обсерваторе. На местах проводится комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий.



В Усть-Кут выехали бригады специалистов территориального отдела управления Роспотребнадзора и регионального минздрава. В воскресенье специалисты также прибудут в Бодайбо.



Уже организован осмотр и обследование работников на производственных объектах. Отобрано 1680 проб, планируется обследование в целом около 2000 человек.

