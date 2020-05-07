В каждом из регионов более двухсот случаев
По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 7 мая 255 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 18 новых случаев заражения. В медицинские учреждения госпитализированы 174 человека, 32 из них из обсерваторов. Выздоровело 73 человека, скончались – шестеро.
В Забайкальском крае зарегистрировано 262 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 33 из них – дети. Из медучреждений всего выписано 88 человек.
Заболевания зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском районах края.
В Бурятии на сегодня 518 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 144 человека, в том числе за минувшие сутки выписали с выздоровлением 11 человек. Также в статистику входят четыре смерти (6 апреля, 14 апреля, 28 апреля и 29 апреля). Остальные проходят лечение.
В Забайкалье и Иркутской области растёт число заболевших COVID-19
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