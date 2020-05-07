 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Мая

06 Мая

Популярное

В Забайкалье и Иркутской области растёт число заболевших COVID-19

В Забайкалье и Иркутской области растёт число заболевших COVID-19
Общество, 
В каждом из регионов более двухсот случаев

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 7 мая 255 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 18 новых случаев заражения. В медицинские учреждения госпитализированы 174 человека, 32 из них из обсерваторов. Выздоровело 73 человека, скончались – шестеро.

В Забайкальском крае зарегистрировано 262 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 33 из них – дети. Из медучреждений всего выписано 88 человек.

Заболевания зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском районах края.

В Бурятии на сегодня 518 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 144 человека, в том числе за минувшие сутки выписали с выздоровлением 11 человек. Также в статистику входят четыре смерти (6 апреля, 14 апреля, 28 апреля и 29 апреля). Остальные проходят лечение.


коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дизайнер из Бурятии покорила Сеть трогательным исполнением «Дангинамни»
Дизайнер из Бурятии покорила Сеть трогательным исполнением «Дангинамни»
Общество, 07.05.2020
Видео с исполнением бурятской песни набрало более 40 тысяч просмотров
В Бурятии молодой отец накопил долги по алиментам и штрафам на 84 тысячи
В Бурятии молодой отец накопил долги по алиментам и штрафам на 84 тысячи
Общество, 07.05.2020
После беседы с приставами молодой человек официально трудостроился
В Бурятии военные отрепетировали салют ко Дню Победы. Видео
В Бурятии военные отрепетировали салют ко Дню Победы. Видео
Общество, 07.05.2020
Военные устроят свой салют на острове Комсомольский 9 мая
В Улан-Удэ маршрутки в часы «пик» ездят с интервалом до 25 минут
В Улан-Удэ маршрутки в часы «пик» ездят с интервалом до 25 минут
Общество, 07.05.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
В Бурятии артистка «Байкала» через суд добилась досрочной пенсии
В Бурятии артистка «Байкала» через суд добилась досрочной пенсии
Общество, 07.05.2020
Пенсионный орган не хотел включать стаж работу в цирковой школы



В Улан-Удэ состоялся суд над забайкальцем за наркотики
В Улан-Удэ состоялся суд над забайкальцем за наркотики
Общество, 07.05.2020
Мужчину задержали на вокзале этой зимой
Пьяная жительница Бурятии оскорбила и ударила полицейского
Пьяная жительница Бурятии оскорбила и ударила полицейского
Общество, 07.05.2020
Полицейские остановили женщину, когда она управляла автомобилем
В Иркутской области создали совет молодых учёных и специалистов
В Иркутской области создали совет молодых учёных и специалистов
Общество, 07.05.2020
Указ подписал врио губернатора Игорь Кобзев
В Бурятии жары пока нет
В Бурятии жары пока нет
Общество, 07.05.2020
Сохраняется прохладная погода
Мемориал, посвящённый фронтовикам, откроют онлайн в Бурятии
Мемориал, посвящённый фронтовикам, откроют онлайн в Бурятии
Общество, 06.05.2020
В преддверии 75-летия Победы в БГУ появится памятник преподавателям и студентам пединститута, ушедшим на фронт
В Иркутске акцию «Бессмертный полк» проведут дома
В Иркутске акцию «Бессмертный полк» проведут дома
Общество, 06.05.2020
Портреты ветеранов разместят в окнах и на балконах
На берегах Байкала считают медведей
На берегах Байкала считают медведей
Общество, 06.05.2020
Первая часть учётных работ уже проведена
Иволгинский район Бурятии готовится к 9 мая
Иволгинский район Бурятии готовится к 9 мая
Общество, 06.05.2020
К онлайн-проектам уже подключились более 2000 участников
«Повсюду рвались бомбы и снаряды, но мы шли вперёд…»
«Повсюду рвались бомбы и снаряды, но мы шли вперёд…»
Общество, 06.05.2020
С каждым днём становится меньше живых свидетелей Великой Отечественной войны. Но мгновения прошлого всё ещё живы в воспоминаниях потомков о прадедах, дедах и отцах. Рассказом о славном пути своих родных – отца Михаила Зандыновича и дяди Петра Зандыновича Шалаевых – с «Байкал-Daily» поделилась Антонида Михайловна Никифорова (Шалаева)

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^