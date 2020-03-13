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14 марта в России напишут всебурятский диктант

14 марта в России напишут всебурятский диктант
Общество, 
Акция состоится в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и других населённых пунктах

14 марта в пятый раз пройдёт ежегодная образовательная акция – всебурятский диктант «Эрдэм». Участниками могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, вне зависимости от возраста, национальности и места проживания.

Всебурятский диктант организуется по аналогии со всемирной акцией «Тотальный диктант». Участники пишут диктант в единый день и в определённое время. Текст диктанта готовится специально для акции и остается в секрете вплоть до дня диктанта.

По информации центра культуры коренных народов Прибайкалья, площадки будут организованы в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Охотске, Агинском, Иркутске, Чите, Красноярске, Томске, Краснокаменске, Новосибирске, Улан-Удэ, Москве, а также в муниципальных районах Забайкальского края: Агинском, Дульдургинском, Могойтуйском, Забайкальском, Борзинском, Петровск-Забайкальском районах и в Селенгинском районе Республики Бурятия. Как сообщает пресс-служба Читинского филиала РАНХиГС, диктант также напишут в Монголии, Турции, США и Израиле. Все участники получат именные сертификаты диктанта.

В Улан-Удэ акция состоится 14 марта с 14:30 на базе художественного музея имени Ц.С. Сампилова.

В Чите мероприятие пройдёт в главном корпусе Читинской медицинской академии с 15:00. В Агинском Бурятском округе определены 34 площадки, где все желающие могут принять участие в этой образовательной акции.

В Иркутске диктант напишут в институте филологии, иностранных языков и медиакомуникации ИГУ. Акция здесь начнётся в 10:00.

Кроме этого, всебурятский диктант «Эрдэм» можно написать в любой точке мира, где есть доступ к YouTube. Для онлайн-участия необходимо 14 марта в 09:00 утра по московскому времени открыть видеоверсию диктанта и написать текст в течение 45 минут. Затем отсканированный или сфотографированный текст вместе с контактными данными нужно отправить на проверку по адресу: buryatdictant2014@yandex.ru.

14 марта также будут объявлены результаты конкурса каверов «Спою на бурятском», который проходил в Забайкальском крае в рамках акции. Об этом сообщают организаторы диктанта.

Возрастное ограничение 0+
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