Байкальский ледовый марафон выиграл москвич

Его результат составил 3 часа 55 минут 29 секунд



Спортсмен из Москвы Евгений Устюгов стал абсолютным победителем XVI Байкальского ледового марафона «За сохранение чистых вод», который состоялся в республике Бурятия и Иркутской области. Соревнования прошли в рамках XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020».



Евгений Устюгов преодолел дистанцию 42 км 195 метров за 3 часа 55 минут 29 секунд. Вторым пересёк финишную черту немец Роман Вундерлих, его результат 3 часа 57 минут 59 секунд. Тройку лучших замкнул читинец Андрей Зинченко (3 часа 59 минут 18 секунд).



Победу на аналогичной дистанции среди женщин одержала Андреа Дабландер из Германии. Спортсменка пробежала марафон за 4 часа 42 минуты 26 секунд. «Серебро» взяла Анни Перро из Канады (5 часов 12 минут 18 секунд). Третье время показала Юлия Эралиева из Москвы (5 часов 13 минут 37 секунд).



Лучшим в полумарафоне на 21 км стал Денис Меренков из Омска (2 часа 2 минуты 7 секунд). Вторым к финишу пришел француз Ален Жуно (2 часа 12 минут 7 секунд). Третий – Уюто Ушида из Японии (2 часа 18 минут 32 секунды).



«Золото» на полумарафонской дистанции среди женщин завоевала норвежка Хеннерре ван Гил (2 часа 14 минут 35 секунд). Второе место заняла японка Томоми Отаке (2 часа 30 минут 56 секунд). Третьей стала немка Татьяна Регер (2 часа 33 минуты 55 секунд).



Регистрацию на участие в Байкальском ледовом марафоне прошли 135 квалифицированных бегунов из 30-ти стран мира. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

