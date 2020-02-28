Дефектолог из Подмосковья сочинил продолжение песни «По диким степям Забайкалья»

В министерство культуры Бурятии в феврале пришло письмо от жителя города Домодедово Московской области. В своём большом письме Сергей Ершов, педагог-дефектолог, ныне находящийся на пенсии, рассказывает о том, как вдохновлённый русской народной песней «По диким степям Забайкалья» («Бродяга») придумал её продолжение.
- Моё детство и юность прошли в поселении Долинка в Киргизии. Русские люди, бежавшие от голода с Южного Урала, с Забайкалья, с Нижнего Поволжья образовали эту местность. Беженцы принесли не только особенности быта тех мест, жизненные наработки, опыт, но и культуру, включая и удивительные народные песни. Любимой же из всех стала (и есть поныне) песня «По диким степям Забайкалья» («Бродяга»). Тогда её пели все. Я много думал об этой песне, глубже вникал в суть, искал предназначение. Со временем ко мне пришло убеждение, что она не завершена. Так мощно, впечатлительно начатая, она тут же внезапно обрывается: нет развития сюжета и тем более нет напрашивающегося завершения, развязки. И я задумал невероятное – продолжить текст песни. Мысль эта навязчиво преследовала меня многие годы, пока, наконец, я не решился дать песне свою версию продолжения и завершения 17 новыми куплетами, - написал Сергей Ершов.
Как сообщили в министерстве, мужчина также уверен, что герой песни бежал не с западного берега Байкала, а с восточной стороны, с Забайкалья. Бродяга прекрасно ориентировался и знал, что именно от устья реки Селенги до противоположного берега Байкала – самое узкое место озера. И он плыл на берег западный именно в том месте. Исходя из этой гипотезы, Сергей Ершов предлагает создать на этом месте туристический комплекс, посвящённый известному произведению.
Так русская народная песня выглядела до того, когда её дополнил Сергей Павлович:
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
С тюрьмы он бежал тёмной ночью,
В тюрьме он за правду страдал;
Бежать больше не было мочи –
Пред ним расстилался Байкал.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берёт,
И грустную песню заводит –
О Родине что-то поёт.
Бродяга Байкал переехал –
Навстречу родимая мать:
Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная,
А где же отец и мой брат?
Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землёю зарыт.
А брат твой в далекой Сибири,
Давно кандалами гремит.
Далее продолжение этой известной песни:
Пойдём же, пойдём же, мамаша,
От глаз посторонних – домой,
Отведаем постную кашу,
Поплачем вдвоём над судьбой.
Поплачем с тобой мы о батьке,
Судьбу будем долго корить;
Уйдём навсегда с этой хатки
И станем по-новому жить.
Бродяга, слезу утирая,
Котомку свою развязал.
И жёлтый песок, освещая
Лучами избу, засверкал.
Не ведая в жизни такого,
Мать всё же встревожилась вдруг:
- Не надо, сынок, нам другого,
Мы жизнь скоротаем без слуг.
- Ты, верно, забыла, мамаша,
За что я напрасно страдал,
За что жизнь загублена наша,
Зачем переплыл я Байкал.
- За жизнь отца и за брата,
Как месяц взойдет – отомщу:
Сожгу я урядника хату,
Судью с кистенём навещу.
-Взбужу по пути я невесту
И нежно в седло усажу;
Умчимся мы к новому месту,
Куда? – Лишь тебе расскажу.
- К утру далеко мы уж будем,
Там новое солнце взойдёт;
Сластей и нарядов добудем –
Вся жизнь по-иному пойдёт.
В тепле материнском, на воле,
Сон крепкий Бродягу сковал.
Охраны отряд уж по полю
От берега к хате скакал.
Не спит материнское сердце,
Сыночка покой стережёт…
Вот скрипнула ветхая дверца:
Жандарм с кандалами идёт.
Разбуженный матери криком,
Бродяга с булатным ножом,
Как зверь, с перекошенным ликом,
Сразился с неравным врагом.
Хрипит у стены стражник смелый,
Другой захлебнулся в крови,
А третий лежит, смертью белый,
С булатным ножом во груди.
Распахнута хата к свободе,
Там ветер холодный гулял;
Мелькнула вдруг тень в огороде-
И выстрел Бродягу догнал.
А следом за пулей – охрана,
Кровавый приметила след.
Сквозная, смертельная рана,
И силы для жизни уж нет.
Собравши последнюю волю,
Бродяга над кручею встал.
В низине над тяжкою долей
Рыдает могучий Байкал.
Сомкнулися волны Байкала,
Несчастное тело приняв,
Мамаша до ночи рыдала,
Холодную землю обняв.
В тех диких степях Забайкалья,
Где золото рыли в горах,
Бродяжьи лишь души витают,
В земле их покоится прах.
г. Домодедово, ноябрь 2019 года.