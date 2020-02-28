Дефектолог из Подмосковья сочинил продолжение песни «По диким степям Забайкалья»

Мы жизнь скоротаем без слуг.

В министерство культуры Бурятии в феврале пришло письмо от жителя города Домодедово Московской области. В своём большом письме Сергей Ершов, педагог-дефектолог, ныне находящийся на пенсии, рассказывает о том, как вдохновлённый русской народной песней «По диким степям Забайкалья» («Бродяга») придумал её продолжение.- Моё детство и юность прошли в поселении Долинка в Киргизии. Русские люди, бежавшие от голода с Южного Урала, с Забайкалья, с Нижнего Поволжья образовали эту местность. Беженцы принесли не только особенности быта тех мест, жизненные наработки, опыт, но и культуру, включая и удивительные народные песни. Любимой же из всех стала (и есть поныне) песня «По диким степям Забайкалья» («Бродяга»). Тогда её пели все. Я много думал об этой песне, глубже вникал в суть, искал предназначение. Со временем ко мне пришло убеждение, что она не завершена. Так мощно, впечатлительно начатая, она тут же внезапно обрывается: нет развития сюжета и тем более нет напрашивающегося завершения, развязки. И я задумал невероятное – продолжить текст песни. Мысль эта навязчиво преследовала меня многие годы, пока, наконец, я не решился дать песне свою версию продолжения и завершения 17 новыми куплетами, - написал Сергей Ершов.Как сообщили в министерстве, мужчина также уверен, что герой песни бежал не с западного берега Байкала, а с восточной стороны, с Забайкалья. Бродяга прекрасно ориентировался и знал, что именно от устья реки Селенги до противоположного берега Байкала – самое узкое место озера. И он плыл на берег западный именно в том месте. Исходя из этой гипотезы, Сергей Ершов предлагает создать на этом месте туристический комплекс, посвящённый известному произведению.По диким степям Забайкалья,Где золото роют в горах,Бродяга, судьбу проклиная,Тащился с сумой на плечах.С тюрьмы он бежал тёмной ночью,В тюрьме он за правду страдал;Бежать больше не было мочи –Пред ним расстилался Байкал.Бродяга к Байкалу подходит,Рыбацкую лодку берёт,И грустную песню заводит –О Родине что-то поёт.Бродяга Байкал переехал –Навстречу родимая мать:Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная,А где же отец и мой брат?Отец твой давно уж в могиле,Сырою землёю зарыт.А брат твой в далекой Сибири,Давно кандалами гремит.Пойдём же, пойдём же, мамаша,От глаз посторонних – домой,Отведаем постную кашу,Поплачем вдвоём над судьбой.Поплачем с тобой мы о батьке,Судьбу будем долго корить;Уйдём навсегда с этой хаткиИ станем по-новому жить.Бродяга, слезу утирая,Котомку свою развязал.И жёлтый песок, освещаяЛучами избу, засверкал.Не ведая в жизни такого,Мать всё же встревожилась вдруг:- Не надо, сынок, нам другого,- Ты, верно, забыла, мамаша,За что я напрасно страдал,За что жизнь загублена наша,Зачем переплыл я Байкал.- За жизнь отца и за брата,Как месяц взойдет – отомщу:Сожгу я урядника хату,Судью с кистенём навещу.-Взбужу по пути я невестуИ нежно в седло усажу;Умчимся мы к новому месту,Куда? – Лишь тебе расскажу.- К утру далеко мы уж будем,Там новое солнце взойдёт;Сластей и нарядов добудем –Вся жизнь по-иному пойдёт.В тепле материнском, на воле,Сон крепкий Бродягу сковал.Охраны отряд уж по полюОт берега к хате скакал.Не спит материнское сердце,Сыночка покой стережёт…Вот скрипнула ветхая дверца:Жандарм с кандалами идёт.Разбуженный матери криком,Бродяга с булатным ножом,Как зверь, с перекошенным ликом,Сразился с неравным врагом.Хрипит у стены стражник смелый,Другой захлебнулся в крови,А третий лежит, смертью белый,С булатным ножом во груди.Распахнута хата к свободе,Там ветер холодный гулял;Мелькнула вдруг тень в огороде-И выстрел Бродягу догнал.А следом за пулей – охрана,Кровавый приметила след.Сквозная, смертельная рана,И силы для жизни уж нет.Собравши последнюю волю,Бродяга над кручею встал.В низине над тяжкою долейРыдает могучий Байкал.Сомкнулися волны Байкала,Несчастное тело приняв,Мамаша до ночи рыдала,Холодную землю обняв.В тех диких степях Забайкалья,Где золото рыли в горах,Бродяжьи лишь души витают,В земле их покоится прах.