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В Бурятском институте появился портрет экс-министра образования

В Бурятском институте появился портрет экс-министра образования
Общество,  Фото:страница Алдара Дамдинова
Здесь увековечили память Сергея Намсараева

В Бурятском республиканском институте образовательной политики (БРИОП) появился портрет бывшего министра образования и науки республики, доктора педагогических наук, профессора, Академика АСН, заслуженного учителя РФ Сергея Дашинимаевича Намсараева.

- Примечательно, что инициатива открытия такой портретной галереи, посвященной выдающимся деятелям в области образования Республики Бурятии, принадлежала самому Сергею Дашинимаевичу, - поделился в Facebook депутат Госдумы Алдар Дамдинов.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Намсараев ушёл из жизни в феврале 2019 года на 66-м году жизни.
портрет
 
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