Здесь увековечили память Сергея Намсараева
В Бурятском республиканском институте образовательной политики (БРИОП) появился портрет бывшего министра образования и науки республики, доктора педагогических наук, профессора, Академика АСН, заслуженного учителя РФ Сергея Дашинимаевича Намсараева.
- Примечательно, что инициатива открытия такой портретной галереи, посвященной выдающимся деятелям в области образования Республики Бурятии, принадлежала самому Сергею Дашинимаевичу, - поделился в Facebook депутат Госдумы Алдар Дамдинов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Намсараев ушёл из жизни в феврале 2019 года на 66-м году жизни.
В Бурятском институте появился портрет экс-министра образования
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обряд провели на священной горе Хаан-Уула
В соцсетях разгорелся спор о стилизованных и аутентичных бурятских костюмах
В 2018 году здание было признано аварийным, а спустя год снесено
Здесь увековечили память Сергея Намсараева
Передвигаться по льду вне оборудованных переправ опасно
Зрителей ждёт традиционный джаз с элементами медленного R&B
День всероссийского голосования планируют сделать нерабочим
Лучшие команды представят республику на финале Дальневосточного федерального округа
Учёный совет Иркутского госуниверситета определил дату проведения конференции по выборам ректора университета
В конкурсе могут принять участие журналисты и блогеры
Бурдрам 13 марта представит спектакль на суд известных критиков
Спортсмены завоевали 20 медалей
Медики Бурятии заявляют, что во всеоружии перед угрозой коронавируса
Ремонт состоится 2 марта
Ребята сами следят за количеством корма с домиках для пернатых