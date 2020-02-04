Хоккеисты Китая не примут участие в чемпионате мира в Иркутске

Причиной послужила ситуация с распространением коронавируса



Сборная команда Китая не будет участвовать в XL чемпионате мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске. Такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области со ссылкой на руководителя дирекции по подготовке к чемпионату мира Владимира Матиенко.



Сборная КНР должна была выступать в турнире группы B. В ближайшее время календарь матчей этой группы будет скорректирован.



Напомним, матчи группы В будут проходить с 1 по 6 марта 2020 года на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове. В ней также участвуют команды из Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Великобритании, Японии, Латвии, Словакии, Сомали, Монголии.