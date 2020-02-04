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Хоккеисты Китая не примут участие в чемпионате мира в Иркутске

Хоккеисты Китая не примут участие в чемпионате мира в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
Причиной послужила ситуация с распространением коронавируса

Сборная команда Китая не будет участвовать в XL чемпионате мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске. Такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области со ссылкой на руководителя дирекции по подготовке к чемпионату мира Владимира Матиенко.

Сборная КНР должна была выступать в турнире группы B. В ближайшее время календарь матчей этой группы будет скорректирован.

Напомним, матчи группы В будут проходить с 1 по 6 марта 2020 года на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове. В ней также участвуют команды из Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Великобритании, Японии, Латвии, Словакии, Сомали, Монголии.
хоккей с мячом чемпионат мира спорт Иркутск Китай коронавирус
 
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