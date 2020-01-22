В Бурятии скончался заслуженный энергетик России Геннадий Борисов

Правительство республики выражает соболезнования родным и близким Геннадия Очировича



20 января 2020 года на 84-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался заслуженный энергетик России, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела региональных экономических исследований Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ОРЭИ БНЦ СО РАН) Борисов Геннадий Очирович, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.



Геннадий Очирович родился 10 июня 1936 года. Трудовая деятельность его началась в 1960 году, сразу после окончания Московского энергетического института. Благодаря высокому профессионализму, большим технологическим знаниям ему удалось пройти путь от рядового инженера до генерального директора «Бурятэнерго». Эту должность он занимал на протяжении 20 лет. После ухода на пенсию работал помощником генерального директора по инвестициям.



Все свои знания, умения и опыт постоянно направлял на укрепление материально-технической базы и финансового состояния предприятий энергосистемы. При его непосредственном участии в руководстве проводились работы по техническому перевооружению Тимлюйской, Улан-Удэнской теплоцентралей и пуску агрегатов Гусионоозерской ГРЭС, Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и тепловых сетей Улан-Удэ, электрификации Бурятского участка БАМа, разработана комплексная целевая программа развития топливно-энергетической базы Бурятии до 2000 года, электрификация ВСЖД на участке Слюдянка – Улан-Удэ – Чита, строительство линий электропередачи и подстанций 110 и 220 кВ., а также ЛЭП-500 кВ. Иркутск – Гусиноозёрск.



За время работы на Тимлюйской ТЭЦ под руководством Геннадия Борисова было восстановлено основное оборудование электростанции, создан работоспособный коллектив, повышена его квалификация, рабочая мощность электростанции была увеличена с 10 мВт до 22 мВт, обеспечено электроснабжение Кабанского района, а также западной части Улан-Удэ в период жесточайшего дефицита электроэнергии.



Геннадий Очирович за время работы в должности главного инженера и руководителя энергосистемы «Бурятэнерго» уделял большое внимание развитию и укреплению энергостроительного комплекса. К строительству ГО ГРЭС было привлечено 7 всесоюзных энергостроительных трестов. Построены объекты стройиндустрии: кирпичный завод, завод железобетонных изделий, автобаза. Общая численность энергостроителей на ГО ГРЭС и Улан-Удэнской ТЭЦ-2 достигла 10 тысяч человек, в предпусковые моменты доходила до 15 тысяч человек. Необходимо было срочно создавать собственную генподрядную организацию, организовать обучение энергостроителей. В итоге был создан трест «Бурятэнергострой» с подчинением «БратскГЭСстрою», который обеспечил ввод шести энергоблоков ГО ГРЭС и четырёх пиковых котлов Улан-Удэнской ТЭЦ-2, при этом пятый и шестой энергоблоки ГО ГРЭС, агрегаты Улан-Удэнской ТЭЦ-2, ЛЭП-500 кВ «Иркутск ГО ГРЭС» строились и были введены в сложные периоды перестройки и реструктуризации. Мощности Бурятской энергосистемы за время работы Геннадия Борисова возросли со 110 мВт до 1400 мВт и Республика Бурятия из дефицитной стала выдающей электроэнергию в Читинскую область и Монголию.



Большая работа была проведена по электрификации села. За эти годы практически все районы республики получили централизованное электроснабжение. При личном участии Геннадия Очировича были подключены отдаленные Окинский и Баунтовский районы.



Геннадий Борисов награждён почётной грамотой республики за электрификацию ВСЖД на участке Слюдянка – Улан-Удэ и Улан-Удэ-Карымская, так как «Бурятэнерго» обеспечивало электроснабжение за счёт строительства новых ЛЭП и ввода мощностей на Гусиноозёрской ГРЭС.



Под личным руководством и при участии Геннадия Очировича было обеспечено электроснабжение Бурятского участка БАМа. До подачи электроэнергии с Иркутскэнерго были установлены две газотурбинные электростанции по 24 мВа в Северобайкальске и в Северомуйске, затем опережающими темпами построена двухцепная ЛЭП 220кв «Даван-Таксимо» и было обеспечено надежное электроснабжение строительства Байкальского, Мысовских и Северомуйского тоннелей действующей железнодорожной магистрали БАМа.



При непосредственном участии Геннадия Борисова в кратчайший срок была введена ЛЭП-220 кВ Гусиноозерская ГРЭС-Селендума-Дархан. Ввод этой линии ликвидировал дефицит мощности в Монголии и обеспечил ввод совместного российско-монгольского горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт», был подписан первый контракт РЭУ «Бурятэнерго» с комбинатом «Эрдэнэт» на поставку электроэнергии. Геннадий Очирович принимал участие в пуске и освоении Улан-Баторской ТЭЦ-4, Дарханской ТЭЦ, Чойболсанской ТЭЦ по заданию Минэнерго СССР, отмечен грамотой правительства Монголии.



Геннадием Борисовым всегда уделялось большое внимание воспитанию и повышению квалификации энергетиков. Бурятэнерго оказывало помощь в организации при ВСТИ электротехнического факультета. Занимался преподаванием в горном техникуме в посёлке Каменске, в ВСТИ, имеет звание доцента и учёную степень кандидата экономических наук; с 1970 по 2000 год являлся председателем государственной экзаменационной комиссии по специальности «Электроснабжение промышленности и сельского хозяйства».



За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие отрасли Геннадий Очирович награждался почётными грамотами Бурятии, является обладателем ордена «Знак Почёта», медали «За строительство БАМа», ему присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик Республики Бурятия», почётное звание «Заслуженный энергетик РФ», «Заслуженный работник РАО ЕЭС России», «Ветеран энергетики РАО ЕЭС России», его имя занесено на Доску почёта РАО ЕЭС России. Геннадий Борисов избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР 2-х созывов.



Правительство Бурятии выражают искренние соболезнования родным и близким Геннадия Борисова.

