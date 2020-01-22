В гости к воспитанникам приезжают неравнодушные граждане
У воспитанников социальных учреждений Бурятии продолжаются новогодние праздники. Поздравить и порадовать ребят из Заиграевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних приезжали волонтёры, организации и неравнодушные граждане.
Первыми на себя роль Деда Мороза примерили волонтёры Заиграевской средней школы и Новобрянского филиала республиканского межотраслевого техникума. Приняли эстафету компания «Ростелеком», арбитражный суд Республики Бурятия и работники ЛВРЗ.
В дни зимних каникул ребята посетили благотворительный концерт, их поздравили сотрудники компании «Вегос-М», также в гостях у них побывали члены автоклуба «Калдина». Гости были растроганы открытостью и доброжелательностью ребят, а дети получили море положительных эмоций от поздравлений и подарков.
Добрые друзья – клуб «Авто-леди» – тоже не забыли про воспитанников центра. Дружной компанией они приехали поздравить детей со Старым Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка устроили настоящий праздник для всех. А очаровательные помощницы в сказочных нарядах провели различные игры и конкурсы. Каждого ребенка раскрасили аквагримом. Самым сказочным явлением на празднике стал «волшебный снегопад», дети долго резвились, подбрасывая вверх этот необычный снег. В завершение ребята получили подарки: девочки радовались ярким блокнотам, стильным туфелькам, бижутерии, наборам для творчества; а мальчики были рады волейбольным и баскетбольным мячам, клюшкам, боксёрским перчаткам и шлемам, настольным играм и сладостям. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В соцучреждениях Бурятии продолжаются новогодние праздники
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