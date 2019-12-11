В Иркутской области наркосбытчица получила 10 лет колонии

Приговор суда не вступил в законную силу.





В Иркутской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Тайшетского района, обвиняемой в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.В суде установлено, что она, не имея постоянного источника дохода, в июле 2015 года вступила в преступный сговор для сбыта наркотиков. Согласно распределёнными обязанностями, женщина приобрела крупные партии наркотических средств, а сообщник распространял их путём «закладок». Обвиняемые совершили ряд сбытов наркотических средств группы опиатов и героина на территории города Тайшета.- Рассмотрение уголовного дела в общем порядке уголовного судопроизводства начато судом ещё в 2016 году, однако, обвиняемая, в отношении которой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, скрылась, вследствие чего рассмотрение дела было приостановлено, обвиняемая объявлена в розыск, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Осенью 2019 года обвиняемая была установлена оперативными службами Тайшетского линейного отдела на транспорте.В ходе судебного заседания, подсудимая полностью признала вину. Однако, не смотря на раскаяние и наличие смягчающих обстоятельств в виде наличия на иждивении малолетних детей, суд, с учётом общественной опасности содеянного, ранее применённой отсрочки исполнения наказания по предыдущим приговорам судов, а также позиции государственного обвинения, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии общего режима.