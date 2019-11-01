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Иркутские лучники стали призёрами первенства в Улан-Удэ

Иркутские лучники стали призёрами первенства в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Соревнования среди спортсменов Сибири и Дальнего Востока проходили с 28 по 30 октября

Лучники Иркутской области стали призёрами первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Турнир проходил с 28 по 30 октября в Улан-Удэ.

Воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко Екатерина Мокина заняла второе место. Она в личном зачёте стала второй в стрельбе из блочного лука среди девушек 2002-2005 годов рождения. Золотую и бронзовую медали выиграли спортсменки из Забайкальского края Валерия Лапкина и Дарья Перфильева соответственно.

В командных соревнованиях в классическом луке среди девушек 2002-2005 годов рождения третье место заняла сборная Иркутской области, в которую входили Арина Добрынина, Полина Жербанова и Ольга Ефремова. Стрелки Приангарья Сократ Асалханов, Булат Унжуев и Роман Галсанов стали третьими в стрельбе из классического лука среди юниоров 1999-2001 годов рождения. Юниорская команда, в составе которой были Ирина Хошхоева, Илария Лаца и Валерия Бернгард, в этой же дисциплине завоевала «бронзу».

В командном зачёте в стрельбе из блочного лука среди юношей 2002-2005 годов рождения второй результат показала команда Приангарья (Балдан Цыбенов, Константин Парфеевиц и Константин Бунаев). Среди девушек 2002-2005 годов рождения в этой дисциплине команда Иркутской области (Екатерина Мокина, Анастасия Коблева, Снежана Хохоева) оказалась на третьем месте. В блочном луке среди юниоров третьими стали Илья Райс, Дмитрий Колосов и Серафим Тюрюханов. Среди юниорок в этой дисциплине сборная области в составе Татьяны Усовой, Алины Еременко и Дарьи Жигулиной стала серебряным призёром.

По итогам соревнований будет сформирована команда на всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России», которые с 19 по 25 ноября пройдут в Великих Луках. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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