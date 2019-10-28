«Зловонная пелена»: В Улан-Удэ бьют тревогу из-за задымлённости

Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев поднял вопрос о печальном состоянии воздуха в Улан-Удэ.
- Задымленность в Улан-Удэ снова бьёт все рекорды. Вечером на улице просто невозможно находиться. И опять-таки в воздухе висит не дым от печных труб, которые топят дровами, а тяжёлая, зловонная пелена с сильным запахом непонятно чего, - написал Будуев в Facebook.
Ещё полгода назад, после многочисленных жалоб улан-удэнцев на ужасающее качество воздуха, бурятский депутат направил запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой усилить контроль за отдельными объектами, использующими самые «грязные» способы обогрева (котлы, котельные, работающие на угле/отработке машинного масла). По данным Роспотребнадзора именно они являются причиной, по которой вечерами в Улан-Удэ невозможно дышать.
- Самое интересно, что когда едешь по городу, в принципе видно эти самые трубы цехов/складов/СТОшек, торчащие то тут, то там, из которых и валит этот чёрный дым. Даже искать особо не надо. Очевидно, что уровни допустимых выбросов ими превышаются в разы, - пояснил Будуев.
Роспироднадзор должен был начать проверки во втором полугодии 2019 года. Однако, по оценке жителей, ситуация стала только хуже. Специалисты планируют дождаться результатов проверки и сравнить их с прошлым годом.
В комментариях к посту Будуева улан-удэнцы сообщают, что особенно тяжело дышать в 20-х и 100-х кварталах. «Из-за этого зимой хочется бежать из Бурятии, невозможно», «Недавно группа бабушек улетали зимовать в Тай. Рассказывают что на зиму сдают квартиры, пенсии там хватает, еда дешевле, в тепле, грят, болеть стали в разы меньше, помолодели. И все грят про ужасный дым», - делятся пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ постоянно попадает в лидеры рейтингов по загрязнённости воздуха.