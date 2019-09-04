Улан-Удэ вновь вошёл в список городов с самым грязным воздухом

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле Улан-Удэ попал в число самых грязных городов России по версии Росгидромета . По его данным, все наиболее загрязнённые города расположены в азиатской части России. Эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растёт.

Минприроды определило российские города с самым загрязнённым воздухом, сообщает РИА Новости. Список опубликован в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».Городами с самым загрязнённым воздухом признаны Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.Также в перечень попал и бурятский посёлок городского типа Селенгинск, где работает целлюлозно-картонный комбинат.«Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», - цитирует исследование минприроды России РИА Новости.Ситуация с экологией в Улан-Удэ так печальна из-за выбросов бензапирена, образующиеся от угольных котельных в частном секторе. Сами жители отапливают свои дома углём, шпалами и другим дешёвым топливом. Жителей частного сектора уже не раз призывали отказаться от дров и угля, перейдя, к примеру, на более экологичные топливные пеллеты.