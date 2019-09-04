 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Сентября

03 Сентября

Популярное

Улан-Удэ вновь вошёл в список городов с самым грязным воздухом

Улан-Удэ вновь вошёл в список городов с самым грязным воздухом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство городов из списка находятся в Сибири

Минприроды определило российские города с самым загрязнённым воздухом, сообщает РИА Новости. Список опубликован в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Городами с самым загрязнённым воздухом признаны Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Также в перечень попал и бурятский посёлок городского типа Селенгинск, где работает целлюлозно-картонный комбинат.

«Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», - цитирует исследование минприроды России РИА Новости.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле Улан-Удэ попал в число самых грязных городов России по версии Росгидромета. По его данным, все наиболее загрязнённые города расположены в азиатской части России. Эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растёт.

Ситуация с экологией в Улан-Удэ так печальна из-за выбросов бензапирена, образующиеся от угольных котельных в частном секторе. Сами жители отапливают свои дома углём, шпалами и другим дешёвым топливом. Жителей частного сектора уже не раз призывали отказаться от дров и угля, перейдя, к примеру, на более экологичные топливные пеллеты.


рейтинг загрязнение воздуха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Иркутска рассказали об обитателях Байкала
В центре Иркутска рассказали об обитателях Байкала
Общество, 04.09.2019
Участники праздника «День Байкала» проверили свою эрудицию
Жительница Бурятии стала вице-мисс «Краса Дальнего Востока»
Жительница Бурятии стала вице-мисс «Краса Дальнего Востока»
Общество, 04.09.2019
Елена Бурлова уступила представительницам Амурской области и Якутии. ВИДЕО
«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с работающей бензопилой
«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с работающей бензопилой
Общество, 04.09.2019
Перед выполнением опасных трюков акробат тренируется с муляжами
Улан-Удэ вновь вошёл в список городов с самым грязным воздухом
Улан-Удэ вновь вошёл в список городов с самым грязным воздухом
Общество, 04.09.2019
Большинство городов из списка находятся в Сибири
В Улан-Удэ автоинспекторы напомнили детям о дорожной безопасности
В Улан-Удэ автоинспекторы напомнили детям о дорожной безопасности
Общество, 04.09.2019
Повторяли правила безопасного дорожного поведения на центре города 
Жители Бурятии смогут стать донорами на ярмарке здоровья
Жители Бурятии смогут стать донорами на ярмарке здоровья
Общество, 04.09.2019
Республиканская станция переливания крови примет участие в ярмарке здоровья ко Дню города
Три дома в Улан-Удэ больше суток оставались без горячей воды
Три дома в Улан-Удэ больше суток оставались без горячей воды
Общество, 04.09.2019
Под отключение попали дома с бульвара Карла Маркса
В Улан-Удэ без осадков
В Улан-Удэ без осадков
Общество, 04.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 сентября по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
В Чите на фестивале выступят «Стрелки» и «Hi-Fi»
В Чите на фестивале выступят «Стрелки» и «Hi-Fi»
Общество, 03.09.2019
Также состоятся большая развлекательная программа и конно-спортивные выступления
В Иркутске открылись новые детские сады
В Иркутске открылись новые детские сады
Общество, 03.09.2019
Корпуса соответствуют всем современным требованиям безопасности
Чита и Братск соревновались за кубок мэра по картингу
Чита и Братск соревновались за кубок мэра по картингу
Общество, 03.09.2019
Соперники поделили между собой 18 комплектов наград
Забайкальские театры проведут в Чите уличный фестиваль
Забайкальские театры проведут в Чите уличный фестиваль
Общество, 03.09.2019
На площади Декабристов выступят коллективы из Читы, Улётов, Чернышевска и Шилки
Забайкалье принимает участие в выставке «Улица Дальнего Востока»
Забайкалье принимает участие в выставке «Улица Дальнего Востока»
Общество, 03.09.2019
На открытии мероприятия выступили театры песни и танца «Забайкалье» и «Амар сайн»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^