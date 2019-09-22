В Бурятии отметили 100-летие самой крупной буддийской ступы в стране: фоторепортаж



В Кижингинском районе завершилась реконструкция самой большой буддийской ступы Джарун Хашор. Со столетием ступы жителей республики поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства региона.



Народное строительство великой ступы Джарун Хашор началось в 1915 году при Кижингинском дацане. Оно продолжалось в течение 4 лет и было завершено в 1919 году. Святыня была подобна великой ступе «Бодхнатх», находящейся вблизи города Катманду — столицы Непала. По легенде, она была воздвигнута во времена Будды Кашьяпы в III веке до нашей эры.



В 1937 году великая ступа была взорвана и разрушена до основания - как и Кижингинский дацан.



Силами буддистов-мирян и общественности, при финансовой поддержке правительства республики новая ступа была воссоздана и освящена в октябре 2001 года. К 100-летнему юбилею ступу реконструировали.



В рамках празднования столетия ступы здесь организовали молебен, концерт и спортивные состязания.



- Уважаемые земляки! Поздравляю со столетием великой ступы Джарун Хашор, символа буддизма, ступы, которая важна не только для Кижингинского района и Бурятии, но и всей страны. Это место поклонения бурятского народа, - сказал на мероприятии Алексей Цыденов.



Глава республики отметил, что ступа является народным достоянием.



- Правительство помогало с реконструкцией, но главная заслуга - людей, тех, кто проводил марафон, собирал средства и реконструировал нашу ступу. Хочу пожелать, чтобы этот светлый праздник принёс в наши дома мир, благоденствие, долголетие и счастье, - добавил глава.

