Сборная области заняла первое место на отборочных соревнованиях в Подмосковье
Сборная команда Иркутской области, в состав которой входили Алина Фахуртдинова, Николай Лысаков, Михаил Власенко, капитан Валерия Денисенко, заняла первое место на отборочных соревнованиях по керлингу на Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года. Соревнования проходили с 24 по 28 сентября в подмосковном дворце фигурного катания и керлинга СК «Дмитров».
За путёвку на Игры вели борьбу сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской и Новосибирской областей, выбранные по результатам первенств России до 19 лет и до 22 лет прошлого сезона.
На первом этапе соревнований пять команд сыграли круговой турнир. На втором этапе прошли матчи плей-офф, команды сыграли до двух побед. Все матчи состояли из 8 эндов. По итогам соревнований победу одержала команда Иркутской области, выиграв у спортсменов из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.
Николай Лысаков, Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова и Валерия Денисенко тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Анны Трухиной.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, III Зимние юношеские Олимпийские игры состоятся в Лозанне в Швейцарии с 9 по 22 января 2020 года. Лозанна была выбрана столицей Игр на сессии Международного олимпийского комитета 31 июля 2015 года.
Иркутские керлингисты поедут на юношеские Олимпийские игры
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