В Бурятии участнику поэтического турнира вручат яблоко со стихами

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа в Улан-Удэ состоится поэтический конкурс, посвящённый Намжилу Нимбуеву. В этом году конкурс поэтических произведений проведут в переулке имени поэта.
Статуэтка «Аистёнок» – уже традиционный приз победителю поэтического турнира в честь Намжила Нимбуева - предоставлен Даши Намдаковым. «Аистёнок» для турнира 2019 года уже прибыл в Бурятию и ждёт своего обладателя.
- Специально созданный сайт собрал стихи поэтов из районов Бурятии, Улан-Удэ, других регионов. Жюри сейчас активно анализирует стихи, выбирая финалистов, имена которых будут объявлены в начале турнира. Подведут итоги голосования зрительских (читательских) симпатий, объявленный внутри сайта. и победителю будет вручен подарок. Призы и дипломы готовы. Это, повторю, Гран-при - статуэтка «Аистёнок» работы знаменитого нашего скульптора Даши Намдакова, традиционный приз от семьи Нимбуевых и др. Шикарно исполненные дипломы 1, 2 и 3 степени. Зрителям также одновременно с финалистами будет предложено попробовать написать экспромт в стиле Намжила. Жюри будет из журналистов. Приз также предусмотрен, - сообщила сестра поэта Любовь Нимбуева.
Презентация граффити-картины именитого Зорикто Доржиева, презентация сценария и лотов по поддержке создания художественного фильма по рассказу Намжила - всё это на этом арт-пространстве с 14 часов.
Также Любовь Ширабовна разместила в соцсети фото приза поэтического турнира от семьи Нимбуевых. Это искусно сделанное яблоко с написанными на нём стихами Намжила Нимбуева: «Стою на планете под деревом моей родины/ Играю словом - краснощеким румяным яблоком/ Подкидываю и ловлю его / Подкидываю и ловлю его/ ... И нет времени слезы вытереть».
Произведение на яблоке написал известный художник Зорикто Доржиев.