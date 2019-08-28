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В Бурятии участнику поэтического турнира вручат яблоко со стихами

В Бурятии участнику поэтического турнира вручат яблоко со стихами
Общество,  Фото:страница Любови Нимбуевой
Это приз поэтического турнира от семьи Нимбуевых

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа в Улан-Удэ состоится поэтический конкурс, посвящённый Намжилу Нимбуеву. В этом году конкурс поэтических произведений проведут в переулке имени поэта.

Статуэтка «Аистёнок» – уже традиционный приз победителю поэтического турнира в честь Намжила Нимбуева - предоставлен Даши Намдаковым. «Аистёнок» для турнира 2019 года уже прибыл в Бурятию и ждёт своего обладателя.

- Специально созданный сайт собрал стихи поэтов из районов Бурятии, Улан-Удэ, других регионов. Жюри сейчас активно анализирует стихи, выбирая финалистов, имена которых будут объявлены в начале турнира. Подведут итоги голосования зрительских (читательских) симпатий, объявленный внутри сайта. и победителю будет вручен подарок. Призы и дипломы готовы. Это, повторю, Гран-при - статуэтка «Аистёнок» работы знаменитого нашего скульптора Даши Намдакова, традиционный приз от семьи Нимбуевых и др. Шикарно исполненные дипломы 1, 2 и 3 степени. Зрителям также одновременно с финалистами будет предложено попробовать написать экспромт в стиле Намжила. Жюри будет из журналистов. Приз также предусмотрен, - сообщила сестра поэта Любовь Нимбуева.

Презентация граффити-картины именитого Зорикто Доржиева, презентация сценария и лотов по поддержке создания художественного фильма по рассказу Намжила - всё это на этом арт-пространстве с 14 часов.

Также Любовь Ширабовна разместила в соцсети фото приза поэтического турнира от семьи Нимбуевых. Это искусно сделанное яблоко с написанными на нём стихами Намжила Нимбуева: «Стою на планете под деревом моей родины/ Играю словом - краснощеким румяным яблоком/ Подкидываю и ловлю его / Подкидываю и ловлю его/ ... И нет времени слезы вытереть».

Произведение на яблоке написал известный художник Зорикто Доржиев.




поэзия стихи
 
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