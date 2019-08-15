Женщина не поддерживала отношения с детьми
В марте 2018 года ранее судимая жительница села Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии осуждена за неуплату алиментов. Женщине назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, на неё возложена дополнительная обязанность по трудоустройству.
- Во время испытательного срока осуждённая не трудоустроилась, мер к погашению задолженности по алиментам не приняла, отношения с детьми не поддерживала, уклонялась от исполнения возложенной судом обязанности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
После этого было принято решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания. Женщину отправили в колонию общего режима на 8 месяцев.
Постановление в законную силу не вступило.
Как сообщал «Байкал-Daily», 40-летнюю улан-удэнку за миллионный долг по алиментам перед младшей из троих дочерей на год лишили свободы. Женщина лишена родительских прав.
В Бурятии мать отправили в колонию за долги по алиментам
Общество, Фото:
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