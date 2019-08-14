Многодетная мать лишена родительских прав
В Бурятии 40-летняя улан-удэнка приговорена к одному году лишения свободы за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери.
Как стало известно, несколько лет тому назад родительницу лишили родительских прав в отношении трёх дочерей. Приёмными родителями девочек стала женщина из соседнего города Петровск-Забайкальский. На сегодня взыскание алиментов осуществляется только на младшую дочь, так как двое старших дочерей достигли совершеннолетнего возраста.
- Несмотря на то, что женщина находится в трудоспособном возрасте, она предпочитает нигде не работать и ничем не заниматься. В ходе исполнительного производства должница требования судебного пристава-исполнителя о постановке на учёт в органы занятости населения игнорировала, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Бурятии.
Уклоняясь от выполнения родительских обязанностей, размер алиментов перед дочерью достиг существенной суммы - более одного миллиона рублей. С целью исправления и перевоспитания женщины органами дознания службы судебных приставов было инициировано повторное привлечение матери к уголовной ответственности.
- Ранее женщина была приговорена по этой же статье уголовного кодекса к условному наказанию. Однако с учётом того, что данное наказание не побудило её к выплате алиментов, суд определил ей один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима путём частичного присоединения к не отбытой части наказания. Сразу из зала суда женщина была взята под стражу и отправлена для отбытия наказания в места лишения свободы, - отмечает Алексей Бардонов, начальник отдела организации дознания Управления ФССП России по Бурятии.
В Бурятии алиментщицу отправили в колонию за миллионный долг
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