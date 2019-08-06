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В Бурятии прокуратуру попросят проверить все дома для детей-сирот

В Бурятии прокуратуру попросят проверить все дома для детей-сирот
Общество,  Фото:пресс-служба ОНФ в Бурятии
Найдены дефекты в квартирах детей-сирот в Селенгинском районе

Член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жильё и городская среда» Светлана Калинина второй раз в этом году побывала в Бурятии.

- Вместе с активистами регионального отделения ОНФ она выявила новые нарушения в реализации нацпроектов. Она призвала республиканскую прокуратуру проверить все объекты, связанные с обеспечением жильем детей-сирот, а также дать оценку действиям министерств, не замечающих ужасных условий, в которых приходится жить участникам программы, - сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

По словам Калининой, в посёлке Молодёжный Селенгинского района под жилье для детей-сирот сдали дома из влажного бруса. Дыры в потолке она обнаружила практически по всему периметру одного из домов. Полы покрыты плесенью, доски почернели, стены - в трещинах, и в одном из домов бетонное крыльцо разламывается пополам. В качестве доработки строительных огрехов подрядчик предложил очистить полы от плесени. 




- Член Центрального штаба ОНФ отметила, что местное министерство ЖКХ и строительства приняло 9 таких домов у подрядчика, передало в ведение министерства соцзащиты, то есть никто из чиновников не осмелился нарушить цепочку невмешательства и не заявил, что дома попросту непригодны для проживания, - продолжили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

«Отговорки минстроя Бурятии и регионального министерства социальной защиты о том, что дефекты появились из-за неправильной эксплуатации, считаю несостоятельными. Нарушения по каждому объекту мы с представителем минстроя России берём на контроль, прокуратура сегодня вместе с нами всё зафиксировала и примет меры. Администрация Гусиноозёрска, в свою очередь, должна сделать серьёзные выводы по эффективному использованию бюджетных средств», – заявила Калинина. 



Она добавила, что, приняв такие дома, районы не озаботились созданием инфраструктуры, не реализовали обязательный перечень работ по благоустройству. А качество выполненных работ - низкое. Например, асфальт уже крошится.

- Во время рейда к представителям Народного фронта подошли местные жители и рассказали, что подобные дома сданы и в других местах Селенгинского района. Активисты ОНФ подготовят обращение в республиканскую прокуратуру с просьбой проверить все дома, в которых выделено жилье детям-сиротам, - заключили в ОНФ. 
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