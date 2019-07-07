По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 13-18 м/с. Температура днём 24-29, по востоку до 34, по юго-западу и Прибайкалью при дожде 17-22 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 15 м/с. Температура днём 27-29 тепла.
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, Фото:
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