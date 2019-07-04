В Улан-Удэ без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы



Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 15-20 м/с. Температура днём 24-29, местами 15-20 тепла.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём 27-29 тепла.

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